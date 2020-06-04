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Єгор Крутоголов  із дружиною Катею відзначили агатове весілля

04.06.2020

Актор серіалу «Папаньки» і художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов розповів, у чому секрет його 14-річного шлюбу і як вони з дружиною відзначили річницю. Детальніше  в матеріалі. 

Єгор Крутоголов познайомився зі своєю коханою Катею в рідному Миколаєві. Тоді їм було по 16 і 13 років відповідно. Спочатку дружили, а через п’ять років стали парою. На сьогодні вони у шлюбі вже 14 років і разом виховують двох синів — Льва та Макса. Єгор — зразковий сім’янин, він любить свою роботу, але сім’я для нього завжди на першому місці. У чому ж секрет їхніх щасливих стосунків?

Піднімати кришку унітазу до і опускати після (сміється. Прим. ред.). А якщо серйозно, то мені здається, що після одруження важливо вписати свою половинку в рівняння свого життя і завжди його враховувати при життєвих розрахунках. У стосунках головне не зраджувати, поважати одне одного та завжди шукати компроміси. Ми з моєю жінкою домовилися, що будемо йти по життю разом. Тепер я вже не один в упряжці, нас двоє. Не можна відморозитися, мовляв, я сам по собі, а ти сама по собі. Я командний гравець, і для мене важливе партнерство, яке є в нас із Катею.

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