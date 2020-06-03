Я не інстаграмна особистість: Холостяк Макс звернувся до своїх 240 тисяч підписників

Відбувся 10 сезон реаліті «Холостяк»! Головний герой Макс Михайлюк вибрав Дашу, однак пара так і не зберегла своїх стосунків. У фінальному пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» з’ясувалося, що причиною розставання стали інтимні зв’язки Макса з іншою фіналісткою. Шанувальники розділилися на два табори: хтось виправдовує Холостяка, а хтось підтримує рішення Даші. Головний герой тим часом звернувся до всіх підписників і подякував за підтримку.

На проєкт «Холостяк» Макс Михайлюк прийшов з 800 підписниками. Тому на початках спілкуватися з аудиторією головному герою не доводилося. Глядачі відразу ж полюбили чесного, простого і принципового хлопця-пілота, який любив пожартувати, поїсти і поділитися своєю професією з дівчатами. Так за три місяці Максова аудиторія збільшилась до 240 тисяч і продовжує активно зростати.

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Через тиждень після фінального пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» чоловік звернувся до всіх глядачів із вдячністю за підтримку. Також Макс зізнався, що не хоче “хайпити” на історії, яка склалася наприкінці 10 сезону.

Холостяк зазначив, що він зовсім не публічна людина, тому обговорювати особисте на публіці — не в його стилі: «Я не інстаграмна особистість, якщо чесно, мені ніколи не було цікаво виносити сміття з хати, брати участь у плітках і когось обговорювати».

Однак через те, що Макс відчуває обов’язок перед аудиторією, він вирішив усе пояснити і попросити вибачення, що не виправдав чиїхось сподівань.

«Я щиро хотів залишити все, як є, і жити далі. Та відчуваю, що в мене з’явився певний обов’язок перед вами, перед тією аудиторією, яка дивилася весь сезон, переживала, підбадьорювала, писала хороші, добрі слова. Ще раз хочу сказати вам величезне спасибі. Вибачте, якщо не виправдав чиїхось сподівань, не вибрав уподобану вами учасницю, щось зробив чи не зробив. Але тільки я відповідаю за всі свої рішення і дії. Чесно, я не хочу цього хайпу, як хочуть його інші. І як бачите, не все так погано у всіх. Я б навіть сказав, дуже добре».

На завершення Холостяк звернувся до всіх глядачів і шанувальників із вдячністю: «Хочу звернутися до людей, які зі мною від початку і до кінця, до людей, які вміють слухати і чути, розуміти і не будують здогадок, які не перекручують інформацію, не тримають зла за те, що я чинив, як вважав за потрібне. Раніше в мене було всього 800 підписників — моїх друзів і знайомих. І вмить вас стало більше 200К, таких усіх різних, з власними інтересами, долями, життєвими цілями. Я вдячний усім, хто проживає своє життя і не обговорює моє. Хто зі мною, незважаючи на мій вибір і симпатії. Хочу сказати вам величезне людське спасибі і побажати, щоб у вас все було добре!».

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