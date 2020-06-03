Високосний рік 2020: прикмети і забобони
03.06.2020
Що можна і не можна робити в високосний рік? Про це розповіла постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська. Прикмети і забобони про високосний рік 2020: чи можна народжувати, робити ремонт, переїжджати, читайте в матеріалі.
Що не можна робити у високосний рік:
- Вінчатися або грати весілля.
- Купувати житло.
- Міняти роботу.
- Вагітніти або народжувати дітей.
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Високосний рік: прикмети
- Не можна збирати гриби і траву, особливо на Івана Купала. Прийшовши в ліс, треба промовити: “Високосний рік, залиш собі погане, а мені дай взяти дороге. Амінь”.
- Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.
- Дитині, яка народилася 29 лютого, в документах рекомендується записати дату народження 28 лютого або 1 березня.
- Носіть хрестик та інші обереги на собі.
- Ходіть якомога частіше до церкви. Таким чином ви посилите свій захист.
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