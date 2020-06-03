Телеканал СТБ презентує прем’єрні випуски проєкту, заснованого на реальних подіях, — «Сліпа». Чим допоможе ясновидиця бабуся Люба цього разу? Як чотири абсолютно різні історії знайдуть своє логічне завершення завдяки добрій провидиці? Не пропустіть нові серії проєкту «Сліпа» вже у п’ятницю, 5 червня, на телеканалі СТБ!

Цієї п’ятниці глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити нові історії, засновані на реальних подіях. Відразу чотири прем’єрних випуски не залишать байдужим нікого. Бабуся Люба вже знає, що на кого чекає і як краще вчинити тим, хто звернувся до неї по допомогу.

У 47 серії серіалу «Сліпа» глядачі стануть свідками викрадення дочки героїні. Мати відразу ж звернеться по допомогу до ясновидиці, щоб дізнатися, хто причетний до цього. Кого підозрює Яна? Чи збігаються її домисли з тим, що бачить провидиця бабуся Люба?

У 48 серії серіалу «Сліпа» історія почнеться з найромантичнішої події — очікування весілля пари Івана та Ольги. Однак незадовго до одруження чоловік зустрінеться зі своїм колишнім коханням. Виявиться, що почуття його не згасли. Як обернуться події? Невже Іван одружиться не з тією, кому належить його серце?

У 49 серії серіалу «Сліпа» Лариса купує зловісне плаття в секонд-хенді. Невже проста річ здатна вплинути на життя дівчини? Виявиться, що так. Низка неприємних подій набирає обертів, і кожен наступний день стає дедалі менш передбачуваним. Проблеми на роботі в Ларисиної мами, борги, нереальні стосунки. Що порадить бабуся Люба?

У 50 серії серіалу «Сліпа» закрутиться справжній любовний трикутник. Дівчина Поліна розривається між чоловіком і коханцем, який робить їй пропозицію і просить піти від чоловіка. Щоб ухвалити правильне рішення, Поліна звертається по допомогу до провидиці бабусі Люби. Але те, що повідає їй ясновидиця, приголомшить дівчину!

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