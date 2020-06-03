Сьогодні о 22:55 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії мелодрами «Пізнє каяття» (Film.UA) від відомої української режисерки Оксани Байрак. З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі стежитимуть за долями однокласників Кіри і Сергія, яким доведеться пройти багато життєвих випробувань. Та що ж станеться в 5 і 6 серіях фільму «Пізнє каяття»?

2001 рік. Кіра одружена з успішним психотерапевтом Максимом. Зі своєю сім’єю вона не спілкується. У Міли і Кості повна гармонія. Красуня Ліка вчиться в інституті, та й маленький Костик радує всіх. Тільки Міла все так само їздить до Томаша. Та й у зразкової Ліки є свої секрети.

Сергій, який став лікарем швидкої допомоги, знайомиться з маленькою дівчинкою Кірою та її мамою Світланою. Світлана виявляється новою начальницею Сергія. До Кіри починає виявляти увагу пацієнт її чоловіка Микола Миколайович.

Режисер: Оксана Байрак

Виробництво: Film.UA, 2013 рік

У ролях: Анна Синякіна, Анастасія Річі, Артем Крестников, Олексій Барбіна, Регіна Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталія Васько, Сергій Калантай, Яна Глущенко, Ігор Верник, Дар’я Волга, Римма Зюбіна та ін.

Video: «Пізнє каяття»: що станеться в 5 і 6 серіях (анонс) Серіал Пізнє каяття - 5 і 6 серії на сайті СТБ вже 03.06.2020 . Про що сюжет 5 і 6 серії фільму Пізнє каяття чекала читайте в анонсі

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