Співачка та член журі шоу «Х-фактор» подарує своїм шанувальникам унікальну можливість персональних фітнес-тренувань в домашніх умовах, які дозволять займатися разом із зіркою за індивідуальною програмою, складеною професійними тренерами.

«Я знаю, як всіх втомив карантин. Ми всі сиділи вдома, відчували стрес, і як наслідок, звичайно ж, набирали вагу. На знак подяки за те, що весь цей час ви залишалися зі мною: дивилися ефіри, передачі, тренувалися, готували – я запускаю свій особистий онлайн-марафон, який буде тривати три тижні. В рамках цього марафону ми будемо тренуватися, худнути, правильно харчуватися і разом зі мною буде брати участь моя няня Люда», – коментує Оля Полякова.

У програму зіркового фітнес-марафону будуть входити функціональні тренування на всі групи м’язів, домашні завдання від Олі Полякової, а також ретельно підібраний план збалансованого харчування на всі 3 тижні, що складається виключно з корисних продуктів, розроблений професійними дієтологами і нутріціологами. І, звичайно ж, 21 день мотивації і підтримки від улюбленої артистки!

Саме завдяки цим тренуваням Оля завжди в ідеальній формі, навіть якщо їсть улюблену піцу або бургери!

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