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Полуничний джем: рецепт приготування на зиму

03.06.2020

Шукаете як приготувати полуничний джем? Сезон полуниці проходить швидко, потрібно встигнути і свіжої наїстися і заготовки на зиму зробити. Адже так приємно взимку відкрити баночку полуничного джему, полити ним сирники, чізкейк або морозиво і на кілька хвилин відчути аромат літа. Рецепт приготування на зиму полуничного джему від участника «МастерШеф. Професіонали» Артема Кінаша знайдете в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

  • полуниця – 1 кг
  • цукор – 150 г
  • цукрова пудра – 1.5 ст. л.
  • лимон – 1.5 ст. л.
  • агар-агар – 1.5 ст. л.
  • ванільний екстракт  –1.5 ч. л. (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помити, видалити хвостики і порізати на невеликі шматочки
  2. Перекласти ягоди у велику миску та засипати цукром.
  3. Миску з полуницею поставити на вогонь і довести до кипіння.
  4. Варити близько 10 хвилин, періодично перемішувати та знімати піну.
  5. За пару хвилин до того як вимикати вогонь додати лимонний сік, агар-агар, ванільний екстракт і добре перемішати.
  6. Остудити та перебити за допомогою погружного блендера (можна звичайним).
  7. Перелити джем в заздалегідь простерилізовані банки і закатати кришками.

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