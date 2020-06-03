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«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 13 та 14 серії від 03.06.2019

03.06.2020

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Чи зможуть зберегти свої стосунки Роман та Жанна, знаючи, що Тетяна вагітна?

как долго я тебя ждала

Жанна нарешті зможе бути з тим, кого кохає все життя. Але невже інша жінка забере Романа назавжди? Чи вдасться Ромі та Жанні бути щасливими? Невже насправді Тетяна вагітна? І чи дійсно Роман матиме дитину від жінки, яку він ніколи не кохав?

Дізнайтеся у 13 та 14 серіях від 03.06.2019.

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