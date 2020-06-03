«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 13 та 14 серії від 03.06.2019
03.06.2020
Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер на телеканалі СТБ. Серіал інтригує своєю незвичайною історією забороненого кохання та сильних почуттів. Чи зможуть зберегти свої стосунки Роман та Жанна, знаючи, що Тетяна вагітна?
Жанна нарешті зможе бути з тим, кого кохає все життя. Але невже інша жінка забере Романа назавжди? Чи вдасться Ромі та Жанні бути щасливими? Невже насправді Тетяна вагітна? І чи дійсно Роман матиме дитину від жінки, яку він ніколи не кохав?
Дізнайтеся у 13 та 14 серіях від 03.06.2019.
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