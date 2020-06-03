Що зірки обіцяють усім знакам зодіаку на 4 червня 2020 року — розповіли екстрасенси СТБ. Кому час відпочити, а кому треба бути уважнішим до особистих речей? Дізнайтеся в гороскопі на 4 червня 2020 року!

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Овен

День буде успішним в оздоровчому плані. Не бійтеся пройти обстеження, про яке давно замислюєтеся. Результати будуть хороші.

Телець

Не поспішайте з висновками про свою роботу. Зараз лише такий період, що вам здається все невдалим і безглуздим. Увімкніть критичне мислення. Все добре!

Близнюки

Витратьте вранці на збори трохи більше часу, ніж зазвичай. Перевірте все необхідне і добре закривайте сумочку. Не кладіть важливі речі в задні кишені. А так, будьте впевнені в собі і побільше усміхайтеся!

Рак

Сьогодні витратьте час на поповнення життєвих запасів. Займіться йогою, почитайте книгу, подивіться фільм або влаштуйте день домашніх спа-процедур.

Лев

Вищі сили підкажуть вам розгадку питання, яке вас хвилює. Оглядайтесь довкола: знак може бути зашифрований навіть в афіші нового кінофільму.

Діва

Не витрачайте свій час на тих, хто цього не заслуговує. Якщо ви помічаєте, що співрозмовник байдужий і абсолютно не цікавиться вашим життям, знайдіть іншого. Поруч є люди, які цінують вас більше.

Терези

Четвер — це майже п’ятниця. Ви заслужили невеличкий перепочинок, тому постарайтеся сьогодні уникати надмірних навантажень. Терезам час відпочивати, адже ваші сили виснажуються.

Скорпіон

Будьте дисципліновані і обережні. Сьогодні вам краще не спізнюватися і не порушувати графік. Будьте пильні і максимально уважні.

Стрілець

День сприятливий для покупок і будь-яких грошових вкладень. Витрачені сьогодні гроші повернуться до вас у подвоєному розмірі.

Козеріг

Настав час для серйозної розмови, якої ви так довго намагалися уникнути. Не зволікайте з такими бесідами, а також будьте максимально чесні зі співрозмовником. Висловіть усе, що вас турбує. Вас почують.

Водолій

Ваші принципи можуть завадити рухатися далі. Ви відчуваєте, що стоїте на місці, але при цьому продовжуєте проявляти впертість та ігнорувати компроміси. Перегляньте свої пріоритети.

Риби

Ваше самопочуття приємно вас здивує. Сьогодні відчуєте неймовірний приплив енергії, якою можна поділитися зі своїми близькими.

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