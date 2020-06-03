Сьогодні, 3 червня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 35 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць продовжує оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної. І сьогодні конкурентки вирушать у гості до ексдружини мільйонера Юлі, яка сама виховує двох дітей. Жінка мріє, щоб її діти були успішними, тому не дозволяє їм дружити з невдахами. Та чи щасливі вони? Як відреагує Юлія на критику від ведучого проєкту Дмитра Карпачова? Усі подробиці — в матеріалі.

Сьогодні учасниці вирушать у гості до ексдружини мільйонера Юлі. Жінка сама виховує двох дітей. Вона вкладає в їхній розвиток дуже багато фінансів, адже хоче, щоб вони виросли успішними людьми. Та наскільки правильний такий підхід до виховання? Адже в особистій розмові з учасницями Юлина старша донька зізналася, що в неї немає друзів.

Які ще таємниці приховані за усмішкою ексдружини мільйонера? І чи в грошах щастя?

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У 35 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Як Юлі вдалося вийти заміж за мільйонера?

Яку ціну жінка заплатила за життя з багатієм?

Які стосунки у старшої дочки Юлії з її батьком?

Чому в Юлиної доньки немає друзів?

Video: 35 випуск проєкту «Супермама» від 03.06.2020: Яку ціну Юля заплатила за шлюб із мільйонером? Супермама 35 випуск: Яку ціну Юля заплатила за шлюб з мільйонером? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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