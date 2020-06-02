Влад Міцкевич не дійшов до десятки найкращих у «МастерШеф. Професіонали»-2, проте залишився в пам’яті любителів проєкту ще надовго! Спеціально для читачів сайту телеканалу СТБ Влад Міцкевич ексклюзивно розповів про те, чи буде він брати участь у «МастерШеф. Професіонали»-3, чому хоче посунути Володимира Ярославського і що збирається робити далі.

Владе, що ви відчули, коли залишали кухню «МастерШеф. Професіонали»-2?

Розчарування в собі… Мені було дуже боляче і мені дуже хотілося плакати, якщо чесно. «МастерШеф. Професіонали»-2 – це мій початок. У мене все життя перевернулося, адже воно було зовсім інакшим до проєкту… Мені було важко прощатися з цим етапом життя.

Чи виправдалися ваші очікування від участі в кулінарному шоу?

Якщо чесно, то ні. Я більше за всіх хотів перемогти! Я очікував від проєкту іншого: очікував згуртованої командної роботи. Але, напевно, через мене або через учасників (швидше за все, через мене) у мене це не вийшло… Через брак досвіду… Адже я дуже мало часу в шеф-кухарській справі – всього 3 роки. Треба ще вчитися!

Більше на тему: Як легко і недорого приготувати стейк: поради від бога м’яса Аліка Мкртчяна

А як вплинула на ваше життя участь у шоу «МастерШеф. Професіонали»-2?

Знаєте, з кожного етапу життя, приємного чи неприємного, потрібно робити якийсь висновок. Для мене це безцінний досвід! Я розумію, що, якщо раніше я був більш амбіційними, десь я більше йшов за емоціями, то зараз я їм менше піддаюся. Я зробив для себе величезний висновок!

Які у вас плани на найближче майбутнє?

Я розвиваю свою доставку. Поки непогано все йде! Є замовлення, я готую. Надалі хочу свій ресторан, але, швидше за все, в найближчому майбутньому буду орендувати приміщення і влаштовувати кулінарні вечори. Поки що так.

Ви кажете про те, що хотіли б відкрити власний ресторан. Коли плануєте відкриття? Яка буде концепція? Чого нам очікувати?

Я планую якомога швидше, все залежить від моїх фінансових доходів, тому що це все – гроші! А з концепцією я вже визначився: це буде мексиканська, японська, європейська їжа. Весь фаст-фуд, який можна придумати і зробити, буде в ресторані. Ну і, звичайно, преміум сегмент, але буде досить-таки недорого! У мене мрія – зробити в Україні такий ресторан, який буде доступний кожному. Не загинати високі ціни, а зробити смачно, якісно. Я хочу бути хорошим роботодавцем, який вчасно видаватиме зарплати і розвиватиме своїх людей духовно.

Кого ви зараз підтримуєте після свого вильоту?

Ви знаєте, коли в когось щось не виходило, я завжди йшов їм на допомогу. Я намагався всіляко допомогти і підтримати. У цьому випадку, коли всі бачили мою помилку і ніхто мені не підказав, я повинен був, напевно, образитися. Та все ж у мене залишилися фаворити – це Едік, Женя і Давид.

Більше на тему: Як правильно вибрати м’ясо для шашлику: поради від Олександра Абрамова

Тоді, на проєкті, ви дружили з Женею, але той не вказав вам на помилку під час битви чорних. Чи була у вас розмова стосовно цього після зйомок? І взагалі з кимось з учасників ви з’ясовували стосунки після вильоту?

Я вже дорослий дядько і розумію, що всі прийшли по гроші, адже всім вони потрібні. Я думаю, що в цьому випадку зіграла людська жадоба до грошей. Усі розуміли, що Міцкевича дивляться, Влад швидко розвивається. Точно так само я на проєкті розвивався, коли всі інші стояли на своєму місці. Я переймав усе з проєкту, і всі боялися, об’єктивно, конкуренції. Я це відчував. А образи в мене ніякої немає, бо це життя. Всі хотіли перемогти!

З ким із учасників ви досі спілкуєтеся?

З Едиком Канаряном я дуже добре спілкуюся, ми листуємося і бачимося. З Женею списуємося, ось тільки вчора листувалися. Ну, з Давидом і Владом Єрмаковим ще іноді листуємося.

Більше на тему: Як маринувати шашлик: рецепти від Аліка Мкртчяна

Відомо, що скоро ви станете татом! Які у вас зараз відчуття? Як проходить підготовка до пологів?

Ой, ви знаєте, підготовка у мене проходила ще на проєкті! Я поставив дружину на облік в одну з кращих клінік міста, весь час її підтримую, фінансую, як можу. Підготовка у мене полягає в тому, щоб заробити якомога більше грошей, щоб моя сім’я ні в чому не мала нужди! А морально я готовий, напевно, як і будь-який чоловік до цього.

Чи підете ви на «МастерШеф. Професіонали»-3?

Я вам хочу сказати, що піти на «МастерШеф. Професіонали»-2 у мене було якимось спонтанним рішенням. І я йшов туди, не роздумуючи. Якби я прийшов на перший сезон, то я б там об’єктивно всіх зробив! Тому що багато хто там не знав базових технік, якими зараз я володію! Уже в цьому сезоні я набрався досвіду, і якщо у мене випаде така можливість, обов’язково піду в третій сезон, адже я хочу, нарешті, виграти! Хоч з третього разу! Як то кажуть, у житті є або одна, або три спроби. І оскільки це була друга, значить, повинна бути і третя! Я думаю, що піду, спробую себе, і якщо вийде – постараюся виграти! У мене є ще одна, найбільша мрія: або посунути Володимира Ярославського в суддях, або стати наступником Ектора. Я в житті завжди прагнув до кращого, у всіх своїх починаннях! У футболі я був капітаном команди, у школі я був більше негативним лідером, ніж позитивним, але все ж я ним був! Точно так само я хочу, щоб не мене судили, а я судив. Ясна річ, що для цього потрібен час.

Не пропустіть 15 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 6 червня о 19:00!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ