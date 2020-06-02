Качка, запечена з яблуками в апельсиново-медовій глазурі: рецепт від Івана Мілановича
02.06.2020
Як правильно приготувати запечену качку, щоб бути на 100% задоволеним результатом? На це запитання нам відповів переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Він поділився своїми секретами ідеального просмажування качки з яблуками в апельсиново-медовій глазурі в домашніх умовах. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Тушка качки — 1 шт.
- Яблука — 2 шт.
- Лимон — половинка
- Апельсин — 2 шт.
- Мед — 50 г
- Оливкова олія — 20 г
- Суміш «5 спецій» — 1 ст. л.
- Сіль, перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Тушку качки очистіть від зайвого жиру і шкіри.
- Щоб шкірку качки максимально висушити, її потрібно обшпарити. Для цього опустіть тушку в окріп на 3 хвилини.
- Тепер, щоб жир зі шкіри рівномірно випарувався за час випікання, в шкірі потрібно зробити отвори (кулінарною голкою або зубочисткою). Але так, щоб не проштрикнути саме м’ясо (так соки м’яса будуть виходити назовні). Робіть проколи під кутом.
- Потім замаринуйте качку в солі й перці і начиніть очищеними часточками яблук. Зашийте качку.
- Оливкову олію, мед, сік двох апельсинів і сік половини лимона перемішайте до однорідності в одній ємності. Додайте суміш «5 спецій». Можете приготувати її самі (змішайте в рівних частинах бодян, корицю, гвоздику, насіння фенхелю і сичуаньський перець), а можете використати куповану.
- Качку покладіть на деко, застелене фольгою або пергаментом. Навколо викладіть часточки апельсина, яблука і гілочки розмарину.
- Полийте качку маринадом і відправте в духовку. Готувати страву потрібно при 170 градусах 2,5-3 години, залежно від розміру качки.
- Кожні 20-30 хвилин поливайте качку маринадом, що стікає з неї.
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Смачного!
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