Сьогодні о 22:55 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії мелодрами «Пізнє каяття» (Film.UA) від відомої української режисерки Оксани Байрак. З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі стежитимуть за долями однокласників Кіри і Сергія, яким доведеться пройти багато життєвих випробувань. Та що ж станеться в 3 і 4 серіях фільму «Пізнє каяття»?

У третій і четвертій серіях Сергій відвідує Кіру в лікарні, але вона не хоче його бачити. Прогнавши коханого, Кіра намагається покінчити життя самогубством…

1990 рік. У Кості зав’язується роман з подругою дружини, Олею. А Міла розуміє, що вагітна від Томаша, але вирішує залишити дитину і налагодити стосунки з чоловіком.

Режисер: Оксана Байрак

Виробництво: Film.UA, 2013 рік

У ролях: Анна Синякіна, Анастасія Річі, Артем Крестников, Олексій Барбіна, Регіна Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталія Васько, Сергій Калантай, Яна Глущенко, Ігор Верник, Дар’я Волга, Римма Зюбіна та ін.

Video: «Пізнє каяття»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс) Серіал Пізнє каяття - 3 і 4 серії на сайті СТБ вже 02.06.2020 . Про що сюжет 3 і 4 серії фільму Пізнє каяття чекала читайте в анонсі

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