Перший претендент на серце Холостячки: Олександр Еллерт

Телеканал СТБ запускає кастинг чоловіків у реаліті «Холостячка». Автор студії «Квартал 95» і учасник «Ліги сміху» Олександр Еллерт заявив, що готовий підкорювати серце першої в Україні Холостячки — Ксенії Мішиной. Про це він розповів у себе на сторінці в Instagram. Більше про першого претендента на серце головної героїні реаліті СТБ «Холостячка» — читайте в матеріалі.

Телеканал СТБ оголосив кастинг чоловіків, які бажають завоювати серце актриси театру і кіно, героїні легендарного серіалу «Кріпосна» — Ксенії Мішиної! Вперше на українському телепросторі жінка обиратиме свою другу половину. Всі охочі можуть заповнити анкету ТУТ!

Тим часом Олександр Еллерт виявив бажання взяти участь у реаліті:

«Вважаю, що просто так даром отримувати бритву, пінку для гоління, шкарпетки — це класне відчуття. Тому я вирішив — візьму участь у шоу “Холостячка”. Мішина, зустрічай! Я йду в сезон», — оголосив Олександр.

У 34-річного чоловіка є дочка. І якщо в кар’єрі він досяг успіху, то серце Олександра досі вільне.

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Варто зазначити, що чоловікові необхідно пройти кастинг, перш ніж глядачі побачать його на телеекрані в реаліті «Холостячка» на СТБ!

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