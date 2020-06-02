NK, Олег Винник і БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: переможці музичної премії «Золота Жар-птиця»-2020
Відбулася церемонія нагородження переможців легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця», але в зв’язку з пандемією коронавірусу вона пройшла в телевізійному форматі. Хто здобув омріяне перо «Золотої Жар-птиці» цього року? Читайте просто зараз!
Відомо, що організатори престижного музичного заходу — телеканал М2 і «Таврійські ігри» — оголосили номінантів ще 11 травня. У десяти номінаціях було представлено по 5 артистів, кожен з яких претендував на «Золоте перо».
Традиційно список претендентів на перемогу потрапив до експертної ради, яка шляхом таємного індивідуального голосування визначила переможців. До складу журі, як і раніше, увійшли радіо- і телепродюсери та відомі персони українського шоубізу: Олена Мозгова, Юрій Нікітін, Руслан Квінта та багато інших.
Співачка року: NK | Настя Каменських
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Статуетка у номінації «СПІВАЧКА РОКУ» дісталася — @kamenskux 💫 . #золотажарптиця2020
У 2020 році журі визнало співачкою року відому і талановиту суддю масштабного проєкту «Х-фактор» NK | Настю Каменських. Крім цього, поп-діва української сцени забрала на свою полицю ще одну нагороду — Народний хіт: NK | Настя Каменських — «Обіцяю»!
Співак року: Олег Винник
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Статуетка у номінації «СПІВАК РОКУ» дісталася — @olegg.vynnyk 💫 . #золотажарптиця2020
Лауреатом премії в номінації «Співак року» вже вдруге став член журі масштабного проєкту «Х-фактор»-9 Олег Винник.
«Мені дуже приємно отримувати таку почесну нагороду від професіоналів. Спасибі телеканалу М2 за те, що в цей непростий час ви думаєте про артистів і даруєте людям можливість нас побачити», — поділився емоціями музикант.
У прямому ефірі Олег побажав усім здоров’я і підтримав своїх колег:
«Давайте триматися разом! Настане той момент, коли всі ми будемо стояти на сцені і будемо дарувати щастя нашим глядачам!»
Це вже четверте «Золоте перо» в колекції артиста і друга «Жар-птиця» в категорії «Співак року». У 2018-му Олег Винник став тріумфатором премії в номінаціях «Співак року» і «Народний хіт». А в 2019-му «Народним хітом» також визнали його дуетну роботу з Потапом — сингл «Найкращий день».
Рок-гурт: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
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Статуетка у номінації «РОК ГУРТ» дісталася гурту @bezobmezhen 💫 . #золотажарптиця2020
А ось найкращим рок-гуртом України журі одноголосно визнало учасників легендарного шоу «Х-фактор» гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ! Уже відомо, що хлопці цього року планували підкорювати найбільший стадіон країни — НСК “Олімпійський”. Та у зв’язку з пандемією коронавірусу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перенесли концерт на 2021 рік.
Балада року: Тіна Кароль & Юлія Саніна — «Вільна»
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Статуетка у номінації «БАЛАДА РОКУ» за пісню «Вільна» дісталася дуету — @tina_karol & Юлія Саніна 💫 . #золотажарптиця2020
Баладою року стала прониклива і особлива пісня членкині журі Нацвідбору на Євробачення-2020 Тіни Кароль та судді шоу «Х-фактор» Юлії Саніної. Композиція «Вільна» не тільки встигла закохати в себе мільйони українців, а й зібрала на YouТube майже 8 мільйонів переглядів!
Інді-гурт: TVORCHI
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Статуетка у номінації «ІНДІ» дісталася — @tvorchi_official 💫 . #золотажарптиця2020
Найкращим інді-гуртом року стали улюбленці молоді та учасники Національного відбору на Євробачення-2020 — TVORCHI. Хоча вони не здобули перемогу на Нацвідборі, цього року гурт став проривом та відкриттям для багатьох українців.
Крім того, у престижній номінації відзначився і переможець 6 сезону шоу «Х-фактор» та фіналіст Євробачення-2018 MÉLOVIN. Поява на премії одного з найбільш епатажних співаків українського шоу-бізнесу, якого недарма стали називають іконою стилю, зірвала бурю емоцій і коментарів.
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MÉLOVIN, номінант премії в категоріях «Співак року» і «Хіт року», постав перед телеглядачами в незвичайній атмосфері у ванній, повній диму, сухого льоду і піни. В руках MÉLOVIN тримав антикварний телефонний апарат, за допомогою якого вітався з глядачами. Артист навіть у домашніх умовах створив шоу, про яке говорять усі.
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