Відбулася церемонія нагородження переможців легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця», але в зв’язку з пандемією коронавірусу вона пройшла в телевізійному форматі. Хто здобув омріяне перо «Золотої Жар-птиці» цього року? Читайте просто зараз!

Відомо, що організатори престижного музичного заходу — телеканал М2 і «Таврійські ігри» — оголосили номінантів ще 11 травня. У десяти номінаціях було представлено по 5 артистів, кожен з яких претендував на «Золоте перо».

Традиційно список претендентів на перемогу потрапив до експертної ради, яка шляхом таємного індивідуального голосування визначила переможців. До складу журі, як і раніше, увійшли радіо- і телепродюсери та відомі персони українського шоубізу: Олена Мозгова, Юрій Нікітін, Руслан Квінта та багато інших.

Співачка року: NK | Настя Каменських

У 2020 році журі визнало співачкою року відому і талановиту суддю масштабного проєкту «Х-фактор» NK | Настю Каменських. Крім цього, поп-діва української сцени забрала на свою полицю ще одну нагороду — Народний хіт: NK | Настя Каменських — «Обіцяю»!

Співак року: Олег Винник

Лауреатом премії в номінації «Співак року» вже вдруге став член журі масштабного проєкту «Х-фактор»-9 Олег Винник.

«Мені дуже приємно отримувати таку почесну нагороду від професіоналів. Спасибі телеканалу М2 за те, що в цей непростий час ви думаєте про артистів і даруєте людям можливість нас побачити», — поділився емоціями музикант.

У прямому ефірі Олег побажав усім здоров’я і підтримав своїх колег:

«Давайте триматися разом! Настане той момент, коли всі ми будемо стояти на сцені і будемо дарувати щастя нашим глядачам!»

Це вже четверте «Золоте перо» в колекції артиста і друга «Жар-птиця» в категорії «Співак року». У 2018-му Олег Винник став тріумфатором премії в номінаціях «Співак року» і «Народний хіт». А в 2019-му «Народним хітом» також визнали його дуетну роботу з Потапом — сингл «Найкращий день».

Рок-гурт: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

А ось найкращим рок-гуртом України журі одноголосно визнало учасників легендарного шоу «Х-фактор» гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ! Уже відомо, що хлопці цього року планували підкорювати найбільший стадіон країни — НСК “Олімпійський”. Та у зв’язку з пандемією коронавірусу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перенесли концерт на 2021 рік.

Балада року: Тіна Кароль & Юлія Саніна — «Вільна»

Баладою року стала прониклива і особлива пісня членкині журі Нацвідбору на Євробачення-2020 Тіни Кароль та судді шоу «Х-фактор» Юлії Саніної. Композиція «Вільна» не тільки встигла закохати в себе мільйони українців, а й зібрала на YouТube майже 8 мільйонів переглядів!

Інді-гурт: TVORCHI

Найкращим інді-гуртом року стали улюбленці молоді та учасники Національного відбору на Євробачення-2020 — TVORCHI. Хоча вони не здобули перемогу на Нацвідборі, цього року гурт став проривом та відкриттям для багатьох українців.

Крім того, у престижній номінації відзначився і переможець 6 сезону шоу «Х-фактор» та фіналіст Євробачення-2018 MÉLOVIN. Поява на премії одного з найбільш епатажних співаків українського шоу-бізнесу, якого недарма стали називають іконою стилю, зірвала бурю емоцій і коментарів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram see you later Публикация от MÉLOVIN 🩸 (@melovin_official) 31 Май 2020 в 12:10 PDT

MÉLOVIN, номінант премії в категоріях «Співак року» і «Хіт року», постав перед телеглядачами в незвичайній атмосфері у ванній, повній диму, сухого льоду і піни. В руках MÉLOVIN тримав антикварний телефонний апарат, за допомогою якого вітався з глядачами. Артист навіть у домашніх умовах створив шоу, про яке говорять усі.

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