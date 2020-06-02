Червень – дуже неоднозначний місяць. У цей час будуть як максимально вдалі дні, так і небезпечні. Потрібно обов’язково знати, коли вдалі дні в червні 2020 року, щоб не потрапити в халепу і не приймати необдуманих рішень. Читайте в матеріалі місячний календар вдалих днів на червень 2020 року.

Вдалі дні в червні 2020 року

Початок місяця буде цілком сприятливим. З 1 по 5 червня можна сміливо планувати нові справи. Їх результат буде вельми приємним. Однак варто пам’ятати про особистий досвід. Ставтеся до людей з повагою і добротою. Тоді й вони ставитимуться до вас так само. Ці дні сприятливі для початку бізнесу, для творчості і роботи вдома. Можна сміливо починати ремонт.

18, 25, 27, 29-30 червня – дні, які можна присвятити розвитку бізнесу. Це вдалий час для налагодження професійних контактів.

Несприятливі дні в червні 2020

У першій половині місяця можна сміливо починати нову справу. Але 12, 14 16 червня варто звернути увагу на фінанси. Є велика ймовірність втратити гроші або розоритися. Не приймайте жодних важливих рішень. Краще займіться плануванням. 19-21 червня треба звернути особливу увагу на здоров’я. Це дуже небезпечні дні. Не починайте нічого нового. Краще прислухайтеся до порад більш досвідчених людей. А ось 28 червня — небезпечний день. Підготуйте план відступу, якщо виникне конфлікт. Цей день не увінчається успіхом, а лише принесе розчарування і втрати.

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