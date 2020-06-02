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«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 7 і 8 серії від 02.06.2020

02.06.2020

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. Волелюбного Романа випустили із в’язниці, і всі нарешті дізналися правду про жорстоке вбивство дівчини. Але що скаже ображений Рома Жанні?

как долго я тебя ждала

Більше на тему: Євгенія Нохріна про зйомки серіалу «Як довго я на тебе чекала»

Дізнавшись про те, що коханого ув’язнив її рідний батько, Жанна почне спокутувати провину. Жінка вперше за тривалий час побачиться із Романом і проситиме вибачення за свої помилки. Але як відреагує на цей крок сам Роман?

Рома і Жанна: розпач чи примирення? Дізнайтеся у 7 і 8 серіях від 02.06.2020.

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