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«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 11 і 12 серії від 02.06.2019

02.06.2020

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер на телеканалі СТБ. Це цікава історія забороненого кохання та сильних почуттів. Жанна та Роман нарешті разом, але катастрофа може зруйнувати все. Тож чи зможуть вони зберегти своє кохання?

как долго я тебя ждала

Більше на тему: Євгенія Нохріна про зйомки серіалу «Як довго я на тебе чекала»

Закохана Жанна довго і важко чекала його роками, і таки дочекалась! Пара вирішила почати свої стосунки з чистого аркуша. Та аби врятувати кохану Жанну, Роман кинувся під колеса автомобіля. Але невже трагедія забере його назавжди? Дізнайтеся в 11 і 12 серіях від 02.06.2019 .

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