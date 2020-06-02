Літо на старті! Зірки всім віщують приємні звістки. Однак декому крім розслаблення потрібно ще бути уважним до свого здоров’я. Комусь час пройти повне обстеження, а комусь — утриматися від екстриму. Детальніше — в гороскопі на 3 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Час узятися за домашні справи. Зробіть прибирання, приготуйте смачний обід. Результат своєї праці подарує вам гарний настрій, а чиста квартира — комфорт і затишок.

Телець

Ви стали на шлях оздоровлення. Правильно, що взялися за здорове харчування і вирішили очистити організм. Продовжуйте в тому ж дусі і помітите відмінний результат. Можете також влаштувати собі спа в домашніх умовах.

Близнюки

Будьте сьогодні особливо уважними. Зірки попереджають вас про можливі матеріальні втрати. Однак цього можна уникнути, якщо не вступати в контакт з незнайомими людьми.

Рак

Вдалий день для вирішення важливих питань. Заплануйте похід до лікаря, консультацію або обстеження. Ви давно хочете пройти плановий огляд, але все тягнете до кращого моменту. І ось нинішній день ідеально для цього підходить.

Лев

Сприятливе розташування небесних світил зробить сімейне життя світлим та щасливим сьогодні. Можете сміливо погоджуватися на нові стосунки або незвичайні пропозиції від партнера.

Діва

Дівам зірки віщують день розбору польотів. Для вирішення конфліктних ситуацій проявіть хитрість і кмітливість. Але не будьте занадто агресивні.

Терези

Терези починають повертатися до звичного стану. Ви тривалий час були замкнуті в собі. А тепер стаєте більш завзятою, веселою і сміливою людиною. Це вам личить більше.

Скорпіон

Якщо ви запланували на сьогодні шопінг, перенесіть це на інший день. Зірки радять заощадити і утриматися від серйозних покупок. До того ж краще уникати походів у торгові центри, які працюють уже кілька днів.

Стрілець

Відмовтеся від екстриму. Жодних зайвих стрибків, різких рухів або дотягування до верхніх полиць. Можете пошкодитися.

Козеріг

Настав час для серйозної розмови з вашою другою половинкою. Зберігайте спокій, це не загрожує розставанням. Але за останній час набралося чимало непорозумінь, які треба вирішити.

Водолій

Приділіть час своєму хобі. Це допоможе впорядкувати ваші думки. Але ще краще, коли ваше хобі почне приносити вам заробіток. Обміркуйте такий варіант.

Риби

Будьте трохи серйозніші і холоднокровніші. Навчіться казати “ні”. Багато хто вже вловив суть вашої натури і незабаром може почати користуватися вашою добротою.

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