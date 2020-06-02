Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Брови 2020: модні тенденції

02.06.2020

Брови – обрамлення обличчя, це знає кожна дівчина. Які брови будуть модними в 2020 році? Дізнайтеся в нашій статті все про тренди в оформленні брів на 2020 рік, щоб не впасти в бруд обличчям.

Природні брови 2020

Не потрібно намагатися зробити свої брови ідеальної форми в 2020 році. Модною стане м’яко заповнена тінями брова, яка не привертає до себе багато уваги. Ілюзія не займаних косметикою брів тільки вітається. Відсутність насиченого кольору і чіткої форми – все, що потрібно для модних в майбутньому сезоні брів.

Більше на тему: Модний макіяж 2020 – головні тренди року

Знебарвлені брови 2020

обесцвеченные брови

Знебарвлені брови – ще один тренд 2020 року. Домогтися такого ефекту можна за допомогою знебарвлення волосків. Чи піде ця тенденція в народ? Навряд чи. А ось на обкладинках глянцю ми її побачимо і не раз! Такий тренд більше підходить для зйомок або модних заходів, але ніяк не для повсякденного життя.

Густі брови 2020

густые брови

Густі модні брови у найближчому сезоні не відступлять і продовжать свою ходу. Принаймні нам це показали тижні моди, подіуми і глянцеві журнали. Зовнішній вигляд моделей дає зрозуміти, що акцентована форма брів 2020 року стане улюбленим хітом модниць, а якщо ви не володієте такими бровами, то можете досягти такого результату завдяки мікроблейдингу або промальовуванню.

М’які брови 2020

белла хадид брови

Сьогодні вже ніхто не заповнює міжбровний простір густими тінями через трафарет; ніхто не малює графічні, густі брови-карнизи. Всі прагнуть мінімалізму і м’якості.

Прямі брови 2020

прямые брови

Строго окреслені кути або коми вийдуть з моди у 2020 році. В тренді природність і корекція брів повинна відповідати цій тенденції. Якщо нижня частина брови ще хоч якось сприймає загостреність, то верхня повністю виключає цю форму.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить