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34 випуск проєкту «Супермама» від 02.06.2020: Чому сини безглютенової мами Ірини ненавидять один одного?

02.06.2020

Сьогодні, 2 червня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 34 випуск психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць продовжує оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної. І сьогодні конкурентки вирушать у гості до безглютенової мами Іри, яка готує для своєї сім’ї тільки корисну їжу. Та що ховається за ідеальною картинкою? Які мінуси знайдуть в Іри конкурентки і що їй порадить ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

супермама

Сьогодні учасниці вирушать у гості до безглютенової мами Іри. Жінка — фанатка правильного харчування. Для своєї родини вона готує безглютенову і безлактозну їжу, оскільки вважає, що це — запорука здоров’я. Крім цього, Ірина та її діти регулярно здають аналізи, щоб завжди бути напоготові і не пропустити найменших проблем зі здоров’ям.

Та чи насправді добре живеться дітям Ірини? Які шокуючі подробиці дізнаються учасниці, прийшовши до неї в гості?

Більше на тему: Мама-тренерка, ексдружина мільйонера, безглютенова мама і мама-касирка: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

У 34 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чи сподобається конкуренткам безглютенова їжа, якою пригощатиме Ірина?
  • Чому Іринин середній син, прийшовши додому, влаштував страшну істерику?
  • Як складаються стосунки між середнім і молодшим синами Ірини? Чому один із них ненавидить іншого?
  • Що відповість Ірина за зауваження і обурення Дмитра Карпачова?

 

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