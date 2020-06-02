Сьогодні, 2 червня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 34 випуск психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць продовжує оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної. І сьогодні конкурентки вирушать у гості до безглютенової мами Іри, яка готує для своєї сім’ї тільки корисну їжу. Та що ховається за ідеальною картинкою? Які мінуси знайдуть в Іри конкурентки і що їй порадить ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Сьогодні учасниці вирушать у гості до безглютенової мами Іри. Жінка — фанатка правильного харчування. Для своєї родини вона готує безглютенову і безлактозну їжу, оскільки вважає, що це — запорука здоров’я. Крім цього, Ірина та її діти регулярно здають аналізи, щоб завжди бути напоготові і не пропустити найменших проблем зі здоров’ям.

Та чи насправді добре живеться дітям Ірини? Які шокуючі подробиці дізнаються учасниці, прийшовши до неї в гості?

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У 34 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чи сподобається конкуренткам безглютенова їжа, якою пригощатиме Ірина?

Чому Іринин середній син, прийшовши додому, влаштував страшну істерику?

Як складаються стосунки між середнім і молодшим синами Ірини? Чому один із них ненавидить іншого?

Що відповість Ірина за зауваження і обурення Дмитра Карпачова?

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