У якому одязі не спекотно: натуральні тканини для літа
Усі так довго чекають спекотних літніх днів, але коли вони настають, то одразу скаржаться на високу температуру. Щоб насолоджуватися літом повною мірою, потрібно лише правильно підібрати повсякденний лук. У якому одязі не спекотно? Які натуральні тканини для літа потрібно купувати? Читайте в матеріалі.
Для того, щоб не страждати від високої температури влітку, потрібно знати, одяг з якої тканини варто вибирати. Важливо віддавати свою перевагу натуральним матеріалам. Є шість видів тканин, які не перешкоджають нормальному диханню шкіри і не закупорюють пори: бавовна, льон, шовк, шифон, ситець, сатин.
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Бавовна
Переваги:
- м’яка і приємна для тіла, не спричиняє подразнення шкіри
- вбирає вологу і добре висихає
- бавовна дасть вашому тілу дихати і збереже прохолоду
Недоліки:
- легко мнеться
Льон
Переваги:
- як і бавовна, зберігає прохолоду
- добре вбирає вологу
- має властивість не вигоряти на сонці
- міцний
Недоліки:
- нееластичний
- легко мнеться
Шовк
Переваги:
- добре вбирає вологу
- незамінний для вишуканого літнього одягу
- шовк міцний
- тканина дуже легка
Недоліки:
- висока ціна
- ви можете легко натрапити на підробку, якщо захочете заощадити (дешевий шовк має насторожити покупця)
Шифон
Переваги:
- легкий – не обмежує рухи
- майже не мнеться, прекрасно драпірується
- кольоростійкий
- не викликає алергії
- добре вбирає вологу
- швидко висихає
Недоліки:
- якщо шифон віскозний, то він неміцний
- досить складний в обробці
- можуть утворитися затяжки
Ситець
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Переваги:
- тканина легка
- не линяє
- добре вбирає вологу
- доступна ціна
- добре пропускає повітря
Недоліки:
- вигоряє
- тканина сідає
- руйнується під дією високих температур
Сатин
Переваги:
- міцність
- тканина довговічна
- добре вбирає вологу
- невисока теплопровідність
- не мнеться
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