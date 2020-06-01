Сьогодні о 22:55 на телеканалі СТБ вийдуть перші серії мелодрами «Пізнє каяття» (Film.UA) від відомої української режисерки Оксани Байрак. З понеділка по четвер у слоті «СТБ Серіал» глядачі стежитимуть за життями однокласників Кіри і Сергія, яким доведеться пройти безліч життєвих випробувань. Та що ж станеться в 1 і 2 серіях фільму «Пізнє каяття»?

У перших серіях між однокласниками Кірою і Сергієм зароджується найперше, справжнє почуття кохання. Їхні сім’ї дуже різні: Кірина мати, Міла, крутить роман з доктором Томашем і в гріш не ставить свого чоловіка Костю. Молодшу дочку Ліку вона вважає ангелом, а ось на Кірі зриває всю свою злість. Сергієва мати, Анна, 7 років чекає безвісти зниклого в Афганістані чоловіка. Дізнавшись про вагітність дочки, Міла просить Томаша усунути проблему….

Режисер: Оксана Байрак

Виробництво: Film.UA, 2013 рік

У ролях: Анна Синякіна, Анастасія Річі, Артем Крестников, Олексій Барбінов, Регіна Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталія Васько, Сергій Калантай, Яна Глущенко, Ігор Верник, Дар’я Волга, Римма Зюбіна та ін.

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