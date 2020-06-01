Пост про Дашу: Холостяк Макс Михайлюк про незабутню love story

Головний герой 10 сезону романтичного проєкту «Холостяк» Макс Михайлюк у фінальному випуску вручив каблучку Даші. Однак на пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» з’ясувалося, що пара разом не залишилася. Причина шокувала всіх. А шанувальники засмучено пишуть у коментарях про можливості пари все налагодити. Щоб розставити всі крапки над «і», Макс Михайлюк опублікував довгоочікуваний пост про Дашу. Що на нього відповіла дівчина — дізнайтеся в матеріалі.

З перших випусків реаліті Макс особливу увагу приділяв Даші. Часті індивідуальні та групові побачення, таємні зустрічі в Єгипті і поцілунки на очах у суперниць. Красива історія стосунків розвивалася на очах у телеглядачів усю весну 2020! Але на фінальному пост-шоу обраниця Макса розповіла, що не змогла пробачити чоловікові його інтимного зв’язку з іншою учасницею. Хоча розуміє, що він чесно у всьому зізнався. А чесність — це та якість, яка властива їм обом.

«Даша, дякую за моменти, які ми розділили разом, і нехай love story без happy end’у, але незабутня, я просто хочу, щоб ти була щаслива», — написав Холостяк 10 сезону у себе на сторінці в Instagram.

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Переможниця 10 сезону через кілька днів також опублікувала пост, у якому розповіла про те, як впоралася із ситуацією, що склалася. Головне — це віра в казку, в якій Даші вже пощастило одного разу побувати.

«Тут не буде сліз, шмарклів і втішань… повірте, цього добра було більш ніж достатньо. Мені шкода, що так вийшло, але цю ситуацію потрібно просто прийняти і жити далі. В цьому ніхто не винен, так сталося, і я б попросила вас не вести власні розслідування що / як / чому. Це вже не має жодного сенсу, як на мене. Живемо сьогоднішнім днем, ставимо нові цілі і продовжуємо вірити в казку, в якій мені справді пощастило побувати, — підсумувала Даша.

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