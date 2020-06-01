Нарешті: реакція мережі на новий проєкт СТБ «Холостячка»

Право вибору належить і чоловікам, і жінкам. Тому вже цієї осені чоловіки зможуть проявити себе, а героїня легендарної драми «Кріпосна» Ксенія Мішина надихне мільйони українських жінок! Новий проєкт «Холостячка» стартує зовсім скоро. А телеканал СТБ тим часом оголошує кастинг чоловіків. Редакція STB.UA зібрала відгуки і реакцію глядачів на таку новину.

Перша українська Холостячка зізналася, що побудувати стосунки з чоловіками їй досить непросто. Причина цього — її професія. Чоловіки часто бачать у ній героїню кіно або театру, тому й виникають проблеми у спілкуванні, ревнощі, недовіра. Проте за екранним блиском ховається любляча мама і дочка, котра, як і багато українських жінок, забезпечує свою сім’ю самотужки.

«Але я вірю в те, що в найближчому майбутньому обов’язково зустріну свою долю — впевненого самодостатнього чоловіка, який сприйме мою професію з інтересом і буде не тільки спостерігати за моїми кар’єрними успіхами, а й всіляко сприяти», — ділиться Ксенія Мішина.

Глядачів порадувала така новина, адже користувачі мережі неодноразово цікавилися, коли ж телеканал СТБ запустить реаліті «Холостячка». Однак вибір головної героїні проєкту став подвійним приємним сюрпризом для людей.

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Безліч коментарів посипалося на офіційних сторінках телеканалу СТБ в соціальних мережах. Найбільше користувачів хвилювало кілька питань: коли старт проєкту «Холостячка»? Що Ксенія Мішина вручатиме учасникам за підсумками тижня? І де заповнити анкету на участь?

Якщо ви готові відкритися справжнім почуттям і поборотися за серце Ксенії, заповнюйте анкету ТУТ!

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