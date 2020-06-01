Кожна жінка хоче мати прекрасний вигляд. Щоб надати своєму образові стилю, варто вибрати правильний манікюр. Редакція STB.UA підібрала найкращі дизайни для нігтів, які будуть на піку популярності цього літа. Про те, який манікюр на довгі нігті буде в моді влітку 2020 року, читайте далі в матеріалі.

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Буяння кольорів

Літо — це час кольору. І що яскравіший цей колір, то краще. Дизайн нігтів, насправді, не такий уже й важливий. Головне правило — доглянуті нігті та яскраві неонові барви. Причому не обов’язково всі однакові. Тільки пам’ятайте, що такий манікюр підійде молодим дівчатам. Жінкам краще віддати перевагу більш спокійним кольорам.

Літні мотиви

Із чим у нас асоціюється літо? Звичайно ж, із квітами, фруктами, пляжем. Яскравий легкий манікюр з квітковим принтом або смачними фруктами підніме настрій будь-якій дівчині. Головне — не переборщити з кольорами, а зробити все стильно і гармонійно.

Легка абстракція

Нюдові або пастельні відтінки нігтів із абстрактним малюнком — тренд літа 2020. Тут варіантів може бути дуже багато. Головне правило — ніжні або розбілені тони.

Нюдова класика

Нюдові відтінки вийдуть із моди ще не скоро. Це чудовий варіант для тих, хто віддає перевагу спокійному і простому дизайну. Такий манікюр підійде для всіх представниць прекрасної половини людства незалежно від віку та захоплень.

Чорна розмаїтість

Так, хоч би хто що казав, але чорний колір завжди актуальний. І влітку 2020 року — особливо. Тут варіантів може бути багато. Як ваша фантазія розгуляється. Зоряне небо, геометрія або поєднання кількох кольорів. Усе на ваш вибір.

Трохи блиску

А для тих, хто любить блиск і хоче сяяти, трохи глітеру або срібних відтінків не завадить. Проте в такому варіанті треба бути обережними. Переборщити з блиском дуже легко.

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