Кіноляпи другого сезону серіалу «Папаньки»

Створити фільм або серіал і жодного разу не помилитися практично неможливо. Глядачі завжди знаходять похибки у будь-якому кінопродукті. «Папаньки-2» — крутий 16-серійний серіал. Зйомки тривали понад два місяці, а саме — 65 змін по 12 годин! У проект вкладено багато сил та емоцій. Але навіть незважаючи на це, не все пройшло ідеально. Давайте разом пригадаємо, які кіноляпи є в серіалі?

Не повірите, з ким сидів Шурик на колесі огляду

У другій серії Саша повів Шурика у парк розваг. Папанька благополучно втратив сина, а потім побачив схожого хлопчика на колесі огляду з незнайомою дівчинкою. Виявляється, це була… Менеджерка зі знімальної групи! За технікою безпеки з дитиною у кабіні має перебувати дорослий. Тому режисерка обрала зі співробітників наймініатюрнішу дівчину, яка і прокотилася з хлопчиком на атракціоні. А ви подумали, що це дві дитини!

Наталія Іванівна або Наталія Олександрівна?

Пам’ятайте, у четвертій серії Шурик закохався у вчительку? У серіалі вийшло так, що хлопчик називає її Наталією Іванівною, а Саша — Наталією Олександрівною.

Як гадаєте, це кіноляп або сценаристи таким чином хотіли підкреслити, що Саша вкрай неуважний батько?

Макс прогулює школу?

Глядачі звернули увагу на те, що у сьомий серії діти навчаються за різним розкладом. Так старша донька Жені, Віка поїхала у похід з однокласниками. Єгор відвіз Ігоря на уроки, а Макс разом із Яною та Женею гуляє парком і навіть допомагає татові жебракувати… У виховних цілях. Але невже ж папанька дозволив синові прогуляти школу?

Світлана – чарівниця чи Єгор повільно бігає?

У восьмий серії Світлана вирішила затримати імовірну викрадачку машини сім’ї Козаченко. Дружина Єгора почала міняти клієнтці зачіску, поки чоловік біг із дому в салон. Дуже спритно Свєта зробила з брюнетки яскраву блондинку, потім повернула все назад. У результаті клієнтка вийшла з салону з каре і меліруванням! Жінки знають, що таке складне фарбування зайняло б кілька днів. Невже Єгор настільки повільно бігає?

Єгор переставляв деревинку у роті

А у 16 серії тільки деякі уважні глядачі помітили невеликий кіноляп. Коли Василь Іванович діставав дріб з тіла Єгора, Женя вставив папаньці в рот деревинку. В одному кадрі гострий край дивиться вліво, в іншому кадрі – вправо, потім знову вліво!

У серіалі було два Єгора!

І найнесподіваніший факт — у Єгора Крутоголова у другому сезоні «Папаньок» був дублер. Зйомки збіглися з періодом реабілітації актора після операції на коліні. Тому він кульгав у деяких кадрах, а в усіх сценах, які знімали зі спини, замість Єгора грав… Дублер! Признавайтесь, а ви помітили ці моменти під час перегляду серіалу?

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