Літо — чудова пора, щоб наповнюватися енергією і силами. Зірки вже знають, який знак зодіаку зможе реалізувати сьогодні всі свої плани, а кому потрібно зберігати спокій. Читайте докладний гороскоп на 2 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Сьогоднішній день залежатиме від того, як ви почнете ранок. Постарайтеся побалувати себе смачним сніданком або хоча б поніжитися зайві 10 хвилин у ліжку. Це зарядить вас позитивною енергією, і ви точно не піддастеся негативним емоціям.

Телець

Сьогодні на вас чекає похвала від керівництва або близьких вам людей. Ви багато зробили, щоб домогтися авторитету і щось довести. Будьте сміливіші у вираженні своїх бажань у подальшому.

Близнюки

У цей день вам можуть завадити зосередитися розбіжності з близькими. Не поспішайте з ухваленням принципових рішень, якщо думки зайняті іншим.

Рак

Ракам варто почекай з відпусткою і ризикованими поїздками Україною. Як мінімум сьогодні треба відкласти важливі справи на потім, щоб не припуститися помилок. Цей день можете присвятити читанню, перегляду кіно чи творчості.

Лев

День може бути плідним. Проявіть свої лідерські якості. Від вашої ініціативності та організованості сьогодні залежатиме буквально все.

Діва

Вам властиво відразу ж опускати руки, якщо щось не вийшло з першого разу. Однак вам ніхто не казав, що у вас є всього одна спроба. Пробуйте знову і знову, щоб отримати бажаний результат.

Терези

Ви стаєте все більш невпевненою в собі людиною. Причиною тому є відсутність підтримки. Однак отримати її можна від близьких. Варто лише натякнути рідним, що вам потрібна допомога, і вони в жодному разі не відмовлять.

Скорпіон

Цілком імовірно, що сьогоднішній день буде завантажений роботою і справами. Зате в кінці дня ви зрозумієте, наскільки багато ви зробили і як далеко просунулися вперед. Ви рухаєтесь у правильному напрямку до досягнення своєї мети!

Стрілець

Стрільцям варто припинити обговорювати і осуджувати інших. Ви вже накопичили навколо себе багато негативної енергії, хоча самі того навіть не підозрюєте. Спробуйте подбати про себе і проаналізувати своє життя. Знайдіть у ньому якісь прогалини і заповніть їх.

Козеріг

Будь-яка дрібниця, здається, може сьогодні вибити вас із колії. Не приймайте події цього дня дуже близько до серця: вони ніяк не позначаться на вашому житті, а за терпіння ви дуже скоро будете винагороджені.

Водолій

Ви старанна людина, це факт. Але часто якась дрібниця змушує вас пригальмувати і залягти на дно на кілька днів. Сьогодні зірки рекомендують вам ігнорувати будь-які перешкоди і відразу ж повертатися до справ.

Риби

Романтичний настрій — це те, що буде сьогодні цілий день з вами. Приготуйте вечерю для коханої людини, подбайте про неї, запропонуйте ввечері подивитися її улюблений фільм.

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