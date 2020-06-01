Дмитро Блажко: Моя мама завжди плаче, коли дивиться серіал «Як довго я на тебе чекала»!

Серіал «Як довго я на тебе чекала» називають найемоційнішим серіалом літа. Адже інтригуючі любовні сцени, гіркі образи і жорсткі скандали привернули особливу увагу телеглядачів. Молодий актор Дмитро Блажко, який зіграв у серіалі мрійливого однолюба Романа, зізнався, що в реальному житті його точно могла б закохати в себе така дівчина, як Жанна. Про симпатії, персонажа і про те, чому ж плаче його мама, – далі в матеріалі.

Дмитре, які у вас відчуття після виходу серіалу в ефір? Сподобалася ваша акторська гра?

Відчуття залишилися тільки позитивні! А визначити успішність проекту сьогодні дуже просто, адже у всіх є інтернет. Це круто, адже тепер кожен, кого зачепив серіал, може знайти в мережах вподобаних актора, актрису, режисера і висловити своє враження про побачене. І якщо чесно, то я отримав і продовжую отримувати сотні листів від глядачів серіалу «Як довго я на тебе чекала», в яких всі відгукуються про продукт тільки позитивно. Щодня я читаю дуже багато коментарів про сюжет, адже глядачі постійно цікавляться долею героїв. А це означає те, що проект просувається добре, і ми недарма старалися!

І я не буду лукавити, такий фідбек не може не радувати! А якщо говорити про те, як я впорався з роллю, то можу сказати, що завжди складно оцінювати себе зі сторони. Мені ось подобається, як грає Меттью Макконахі, і сподіваюся, йому подобається, як граю я (сміється. – Прим. ред). Але я не питав у нього, а він, власне, і у мене.

Як відреагували ваші рідні, коли подивилися перші серії «Як довго я на тебе чекала»? Яка думка склалася про вашу роль і сам серіал?

Мої близькі дивляться серіал із задоволенням! Особливо – моя мама. Як тільки я їй телефоную, вона відразу починає плакати. Коли я питаю у неї про те, чому вона плаче, каже: «Ну, а як не плакати, якщо мій син – у в’язниці?!» Мама взагалі завжди дуже переживає за героїв, яких я граю, а ця історія їй вдвічі приємніша. Адже зазвичай я граю лиходіїв, і часто герой гине. А тут все про кохання, і герой позитивний, легкий. Тож мама точно задоволена, і це головне.

У серіалі ви граєте роль Романа, який закоханий у Жанну. А у звичайному житті вам подобаються такі жінки, як Жанна?

Мені взагалі подобаються жінки. Напевно, це найкраще, що є на землі! І так, мені подобаються такі жінки, як Жанна. Вона щира, цілеспрямована, зворушлива і готова боротися за своє щастя. Але при цьому вона ні за що не піде по головах! А в сучасному світі це дуже важливо!

А що говорили про серіал ваші знайомі?

У знайомих я ніколи не питаю про роботу. Я взагалі не люблю цікавитися такого типу питаннями: «Ну, як? Ти дивився? Як я тобі? Добре зіграв?». Якщо я дійсно добре зробив свою роботу, то і так знайомі зателефонують і скажуть. А якщо ні, то навіщо мені ставити людину в незручне становище? Днями я прочитав інтерв’ю Ентоні Хопкінса, яке мене просто вразило. Він каже дуже правильну річ: «Я – блазень. І якщо я коли-небудь почну вам розповідати, якою важливою професією я займаюся, то викличте, будь ласка, швидку і хлопців з білою сорочкою!» Мені просто приємно від того, що є відгук, що серіал ще не закінчився, а глядачі вже завалюють листами про те, чи буде другий сезон!

Які риси вам подобаються в герої? А які б ви хотіли змінити?

Його головні риси – це чесність і невміння брехати. На мій погляд, це зараз дійсно дорогого коштує! А змінити або додати я, чесно, нічого не хотів би. Роман – не ідеальний, адже він жива людина. І ми не про роботів же знімали кіно, а про людей.

На ваш погляд, ви схожі з героєм? Якщо так, то чим саме?

Думаю, що в чомусь точно схожі! Але я не був у таких життєвих обставинах і не знаю, як би повівся, якби зі мною таке сталося. Тож мені важко міркувати про це, а нахвалювати себе і розповідати вам, який я бравий супермен, і поготів. Повірте, я далеко не подарунок!

А яка атмосфера панувала на знімальному майданчику?

Кожен знімальний день, навіть найважчий, проходив у дружній і гумористичний обстановці. Так вийшло, що це не перша моя робота з командою продюсера Валентина Олеговича Опалєва. І з багатьма акторами на майданчику я вже був знайомий.

Для мене ця робота була як зустріч з давніми добрими друзями, з якими завжди є про що поговорити і помовчати теж. Адже це була справжня команда професіоналів! З режисером Валерієм Ібрагімовим ми теж раніше працювали разом, тож розмовляти однією мовою для нас вже було не вперше.

Єдине, що дійсно трохи вибивало мене з колії, – дуже хвилюючий перший знімальний день з Женею Нохріною! До зйомок серіалу ми знайомі не були, і коли я отримав вибірку, стало зрозуміло, що всі інтимні, любовні сцени у нас почнуться з першої знімальної хвилини.

А чому ви боялися грати разом з Євгенією? Що саме у вас викликало занепокоєння?

Такі зйомки – це завжди зажатість і незручності. Ну, от уявіть, що ви підходите до незнайомої вам людини і після кількох фраз типу «Привіт!» ви повинні цілуватися! Але і цей момент пройшов гладко. Коли ми почали знімати серіал і була перша команда «Мотор!», то наші герої зустрілися і дуже пристрасно цілувалися. Сказати, що в повітрі повисла електрика, – це не сказати нічого! Вся група завмерла і почала хвилюватися: зійдемося ми як партнери з Женею чи ні? Раптом ми на чисто фізичному рівні просто не відчуємо симпатії один до одного, і що тоді робити? Адже попереду ще цілих три місяці зйомок, і якщо ми не підійдемо одне одному, то це буде провал! І коли прозвучала команда: «Стоп, знято!», я побачив, як вся група видихає. Ось тоді я і відчув, що все добре, і ми з Женею спрацювалися! Я дійсно не знаю, як точно пояснити, що це: хімія або щось ще, але наступних три місяці пролетіли як один день!

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