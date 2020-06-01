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Анна Сагайдачна святкує свій день народження

01.06.2020

Сьогодні, 1 червня, свій день народження святкує красива і талановита актриса Анна Сагадачна. Дівчина виконала одну з головних ролей у костюмованій драмі «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA вітає Анну Сагайдачну зі святом!

З раннього дитинства життя Анни Сагайдачної пов’язане з творчістю: вона захоплювалася музикою та хореографією. Сьогодні талановита актриса вже досягла чималих висот в сучасній кіноіндустрії. За свій професіоналізм Анна була номінована на національну телевізійну премію «Телетріумф»-2016 у категорії «Акторка телевізійного фільму/серіалу»

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У масштабному серіалі «Кріпосна» Анна Сагайдачна зіграла освічену й дуже виховану дочку багатого поміщика — Наталі Дорошенко. Актрису глядачі відразу полюбили.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і зичить актрисі творчих успіхів!

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