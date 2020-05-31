На розслідування нової шокуючої історії на Черкащину вирушили найкращі екстрасенси країни – Олена Курилова та Хаял Алекперов. Сьогодні вони розплутували дивну справу молодого подружжя. Та з чим саме зіткнулися експерти нового випуску «Слідство ведуть екстрасенси»? Читайте просто зараз!

По допомогу до екстрасенсів звернулося подружжя з Черкащини – Анастасія та Юрій Кучеренки. Пара благає врятувати від загибелі їхнього старшого синочка Іллю. Від народження малюк постійно потрапляє у смертельно небезпечні ситуації. Молодий тато впевнений: хлопчика в них намагається забрати якась містична сила. Про те, що сина треба врятувати від смертельної загрози, чоловіка попередили вищі сили. Це сталося ще в юності, коли Юрій впав у кому внаслідок страшної аварії.

Допомогти родині зголосилися Олена Курилова та Хаял Алекперов. Зустрівшись із Юрієм та Настею, ясновидці з’ясували, що на старшого сина подружжя полює якийсь дух. Раптом Олена Курилова відчула потойбічну присутність. Виявилося, це – покійний батько Насті. Чоловік помер у будинку жінки на ім’я Лариса, яка була його першим коханням. І Ліля розповіла, що Лариса викликала дух її тата. Екстрасенси вирішили, що саме покійний батько може переслідувати свого онука через ритуал Лариси.

Приїхавши до будинку жінки, екстрасенси зрозуміли, що дух Настиного тата прив’язаний до місця своєї смерті через ритуал. Однак загрози онукові він не становить. Ясновидці провели обряд, щоб звільнити привид Настиного батька. Дух чоловіка сказав екстрасенсам, що вся річ у хресті та його сині. Настя пригадує, що в дитинстві вона та її брат Андрій забрали хрест із могили, аби здати на металобрухт. Екстрасенси підозрюють, що за сином жінки може ходити дух із могили, яку вона потривожила разом зі своїм братом. Та невже маленького Іллю переслідує дух через украдений хрест? Дізнайтеся просто зараз!

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