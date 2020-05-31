У період з 1 по 7 червня зірки радять усім знакам зодіаку шукати позитив у всьому. Це час трохи небезпечний, проте за правильного планування все може вийти так, як треба. Кому варто бути обережнішим і розважливішим, а хто має подбати про свої фінанси? Що чекає на представників кожного знака, читайте в гороскопі на тиждень з 1 по 7 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на тиждень — Овен

Перша половина тижня дуже сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або онлайн-майстер-класи дадуться вам легко і матимуть хороший результат. У середу або четвер присвятіть час навчанню або читанню нової книги. На роботі намагайтеся більше цінувати свій власний час.

Гороскоп на тиждень — Телець

На початку тижня обов’язково думайте, перш ніж зробити щось або сказати просто так. Якщо у вас є незавершені справи, то саме час розібратися з ними. Наприкінці тижня ви почнете загравати в інтернеті або ж просто зі своїми знайомими. Екстрасенси кажуть, що робити цього не варто, адже так ви втратите себе. Намагайтеся уникати зустрічей і пліток, особливо, якщо вони стосуються ваших колег або керівника.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Початок тижня — час для змін, і вам не варто їх боятися! У вас буде багато онлайн-зустрічей з новими людьми, які принесуть у ваше життя щось позитивне. Тому сміливо йдіть на контакт і не відмовляйтеся від запрошень поспілкуватися. На вихідних краще зосередитися на своїй зовнішності: підіть до косметолога або змініть зачіску. Також ці дні сприятливі для придбання одягу і повного оновлення гардеробу.

Гороскоп на тиждень — Рак

З вівторка по четвер забудьте про вирішення складних питань. Найближчим часом гроші зникатимуть з ваших кишень тільки через те, що ви не контролюватимете свій бюджет. Постарайтеся тверезо оцінити, на що ви витрачаєте зароблені кошти, і детально розписати, куди вони йдуть. Не забудьте, що крім щоденних витрат вам варто відкласти гроші на відпочинок, який вам дуже необхідний.

Також на цьому тижні варто зайнятися оселею — прибиранням або дрібним ремонтом. На вас чекає приємна новина, пов’язана з вашою квартирою або будинком.

Гороскоп на тиждень — Лев

Новий тиждень буде наповнений хвилюваннями, пов’язаними з вашим особистим життям. Вам може здатися, що вас розлюбили, або ж виникнуть підозри в зраді коханої людини. Однак не керуйтеся самими емоціями. Спробуйте вирішувати такі конфлікти, як і будь-яку проблему на роботі, — спокійно і без поспішних висновків. Це допоможе вам прийти до того рішення, яке влаштує вас обох.

Гороскоп на тиждень — Діва

Перша половина тижня для вас мине на подив легко. У вас буде гарний настрій до роботи і справ. Якщо ви самотні, то на вас чекає приємна подія. Протягом тижня ви реалізуєте багато із запланованого за календарем, що неабияк вас підбадьорить і подарує ентузіазм на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для навчання і відкриття чогось нового. Навчання допоможе розширити кругозір і сприятиме особистісному розвитку. Якщо у вас є творче хобі, присвятіть йому якомога більше часу. Це дасть вам змогу заспокоїтися і ясно почути власні думки.

Гороскоп на тиждень — Терези

Новий тиждень дуже сприятливий для навчання. Якщо ви давно хотіли піти на курси або освоїти нову професію — час настав. Результати не змусять на себе довго чекати — вже через кілька місяців ви зможете сміливо претендувати на зміну місця роботи, що позитивно позначиться на вашому фінансовому становищі.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

На початку тижня докладіть максимум зусиль на роботі, щоб отримати гідну похвалу від керівництва і самоствердитися в очах інших людей. Сумлінно працюйте і ухвалюйте розумні рішення. Нікому не показуйте своїх емоцій, хоч би як вам було важко.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

На цьому тижні вам потрібно бути максимально уважними до фінансів. Перевіряйте детально рахунки і переконайтесь, чи немає у вас боргів, які можуть накопичувати відсотки. Також будьте уважні з покупками в інтернеті — можливий обман продавця.

Гороскоп на тиждень – Козеріг

Забудьте про безглузді розмови з непотрібними людьми. Не марнуйте свій час. Контролюйте себе і не розповідайте дуже особисті речі малознайомим людям, адже це може зашкодити вам. Щоб краще провести тиждень, поставте чітку і зрозумілу мету, яка є для вас важливою, і докладіть зусиль для її досягнення.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Новий тиждень буде багатим на бурхливі емоції, пов’язані з вашим особистим життям. Самотні представники знака можуть закохатися і відразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть знову пережити моменти, які нагадають їм про почуття всеохопної закоханості.

Гороскоп на тиждень — Риби

Тиждень буде для Риб досить насиченим. Після важкої праці доля подарує вам прекрасну можливість для радості і втіхи. Ви будете задоволені матеріальним достатком, а також станом своїх справ, оточенням і самим собою. У вас з’явиться впевненість у собі і в завтрашньому дні. Скористайтеся цим мегапозитивним тижнем і його можливостями.

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