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Гороскоп на тиждень з 1 по 7 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ

31.05.2020

У період з 1 по 7 червня зірки радять усім знакам зодіаку шукати позитив у всьому. Це час трохи небезпечний, проте за правильного планування все може вийти так, як треба. Кому варто бути обережнішим і розважливішим, а хто має подбати про свої фінанси? Що чекає на представників кожного знака, читайте в гороскопі на тиждень з 1 по 7 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на тиждень Овен

Перша половина тижня дуже сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або онлайн-майстер-класи дадуться вам легко і матимуть хороший результат. У середу або четвер присвятіть час навчанню або читанню нової книги. На роботі намагайтеся більше цінувати свій власний час.

Гороскоп на тиждень Телець

На початку тижня обов’язково думайте, перш ніж зробити щось або сказати просто так. Якщо у вас є незавершені справи, то саме час розібратися з ними. Наприкінці тижня ви почнете загравати в інтернеті або ж просто зі своїми знайомими. Екстрасенси кажуть, що робити цього не варто, адже так ви втратите себе. Намагайтеся уникати зустрічей і пліток, особливо, якщо вони стосуються ваших колег або керівника.

Гороскоп на тиждень Близнюки

Початок тижня — час для змін, і вам не варто їх боятися! У вас буде багато онлайн-зустрічей з новими людьми, які принесуть у ваше життя щось позитивне. Тому сміливо йдіть на контакт і не відмовляйтеся від запрошень поспілкуватися. На вихідних краще зосередитися на своїй зовнішності: підіть до косметолога або змініть зачіску. Також ці дні сприятливі для придбання одягу і повного оновлення гардеробу.

Гороскоп на тиждень Рак

З вівторка по четвер забудьте про вирішення складних питань. Найближчим часом гроші зникатимуть з ваших кишень тільки через те, що ви не контролюватимете свій бюджет. Постарайтеся тверезо оцінити, на що ви витрачаєте зароблені кошти, і детально розписати, куди вони йдуть. Не забудьте, що крім щоденних витрат вам варто відкласти гроші на відпочинок, який вам дуже необхідний.

Також на цьому тижні варто зайнятися оселею — прибиранням або дрібним ремонтом. На вас чекає приємна новина, пов’язана з вашою квартирою або будинком.

Гороскоп на тиждень Лев

Новий тиждень буде наповнений хвилюваннями, пов’язаними з вашим особистим життям. Вам може здатися, що вас розлюбили, або ж виникнуть підозри в зраді коханої людини. Однак не керуйтеся самими емоціями. Спробуйте вирішувати такі конфлікти, як і будь-яку проблему на роботі, — спокійно і без поспішних висновків. Це допоможе вам прийти до того рішення, яке влаштує вас обох.

Гороскоп на тиждень Діва

Перша половина тижня для вас мине на подив легко. У вас буде гарний настрій до роботи і справ. Якщо ви самотні, то на вас чекає приємна подія. Протягом тижня ви реалізуєте багато із запланованого за календарем, що неабияк вас підбадьорить і подарує ентузіазм на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для навчання і відкриття чогось нового. Навчання допоможе розширити кругозір і сприятиме особистісному розвитку. Якщо у вас є творче хобі, присвятіть йому якомога більше часу. Це дасть вам змогу заспокоїтися і ясно почути власні думки.

Гороскоп на тиждень Терези

Новий тиждень дуже сприятливий для навчання. Якщо ви давно хотіли піти на курси або освоїти нову професію — час настав. Результати не змусять на себе довго чекати — вже через кілька місяців ви зможете сміливо претендувати на зміну місця роботи, що позитивно позначиться на вашому фінансовому становищі.

Гороскоп на тиждень Скорпіон

На початку тижня докладіть максимум зусиль на роботі, щоб отримати гідну похвалу від керівництва і самоствердитися в очах інших людей. Сумлінно працюйте і ухвалюйте розумні рішення. Нікому не показуйте своїх емоцій, хоч би як вам було важко.

Гороскоп на тиждень Стрілець

На цьому тижні вам потрібно бути максимально уважними до фінансів. Перевіряйте детально рахунки і переконайтесь, чи немає у вас боргів, які можуть накопичувати відсотки. Також будьте уважні з покупками в інтернеті — можливий обман продавця.

Гороскоп на тиждень – Козеріг

Забудьте про безглузді розмови з непотрібними людьми. Не марнуйте свій час. Контролюйте себе і не розповідайте дуже особисті речі малознайомим людям, адже це може зашкодити вам. Щоб краще провести тиждень, поставте чітку і зрозумілу мету, яка є для вас важливою, і докладіть зусиль для її досягнення.

Гороскоп на тиждень Водолій

Новий тиждень буде багатим на бурхливі емоції, пов’язані з вашим особистим життям. Самотні представники знака можуть закохатися і відразу поринути в почуття. Ті, хто вже має пару, зможуть знову пережити моменти, які нагадають їм про почуття всеохопної закоханості.

Гороскоп на тиждень Риби

Тиждень буде для Риб досить насиченим. Після важкої праці доля подарує вам прекрасну можливість для радості і втіхи. Ви будете задоволені матеріальним достатком, а також станом своїх справ, оточенням і самим собою. У вас з’явиться впевненість у собі і в завтрашньому дні. Скористайтеся цим мегапозитивним  тижнем і його можливостями.

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