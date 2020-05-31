Гороскоп на 1 червня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 1 червня від екстрасенсів СТБ.

Овен

У перший літній день на Овнів може навалитися велика купа справ — ставтеся до них без поспіху і ретельно працюйте на результат. Вечір ліпше провести вдома, а якщо у вас все ж заплановані гуляння — пам’ятайте про робочий тиждень і карантин!

Телець

Тельцям сьогодні краще менше говорити, а більше робити. Намагайтеся уникати пліток. Корисно зайнятися вирішенням важливих проблем і не розмінюватися на дрібниці. Сьогодні можливі незначні втрати, які в майбутньому принесуть користь. Великих скупчень людей намагайтеся уникати.

Близнюки

Близнюкам сьогодні варто обмежити спілкування через високу ймовірність конфліктів. Виключіть зі свого лексикону все, що так чи інакше несе в собі негативне навантаження. Це стосується лайливих слів, негативних думок у бік інших людей і вираження агресії.

Рак

Вам сьогодні буде притаманна неабияка балакучість. Ви можете скористатися цим у роботі — ймовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Лев

Сімейним представникам знаку протипоказано в цей день з’ясовувати стосунки. Візьміть собі на озброєння холодний розрахунок і витримайте паузу в гострих ситуаціях.

Діва

Незважаючи ні на що, сьогодні представникам знака буде притаманний оптимістичний настрій, який і допоможе зберегти адекватність і уникнути імпульсивних учинків з негативними наслідками.

Терези

День для більшості представників знака буде сповнений бадьорої енергії та сили, спрямованої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності, відпочинку, виконанню прохань інших людей.

Скорпіон

Скорпіонів сьогодні очікує успіх у справах — вам вдаватиметься точно, легко і зрозуміло висловлювати свої задуми, що сприятиме хорошим результатам. Беріться за все завзято, але не поспішайте — для поспішних дій зараз невдалий час, і виснаження вам ні до чого.

Стрілець

Не забувайте хоч трохи стежити за язиком, щоб не сказати зайвого. Наприклад, такого, що зачепить когось за живе, або того, що видасть ваш секрет.

Козеріг

Зберігайте гнучкість і не чиніть опору змінам. У тих, хто наполегливо противитиметься новому, можуть виникнути істотні ускладнення як у психологічному, так і в фізіологічному плані.

Водолій

Водоліям сьогодні може бути властива легка емоційна нестабільність. Якщо на вас наваляться різкі перепади настрою — не лякайтеся. На вас так діє понеділок.

Риби

Рибам варто більше часу приділити спілкуванню — неквапливому, цікавому і не обов’язково корисному. Не виключені приємні знайомства, у тому числі романтичні. Амурні справи сьогодні йтимуть спокійно і без ексцесів.

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