Євгенія Нохріна про зйомки серіалу «Як довго я на тебе чекала»

Цієї весни в ефір телеканалу СТБ вийшова серіал «Як довго я на тебе чекала» виробництва «Київтелефільм». А вже сьогодні під фото відомої актриси Євгенії Нохріної ‒ півсотні приємних коментарів! Поки актриса ділиться зі своїми підписниками красивими фото зі зйомок найемоційнішого серіалу сезону, ми дізналися про її відчуття після виходу перших серій.

Євгеніє, з ким ви дивилися перші серії?

Вирішила подивитися перші серії сама. Як довго я на тебе чекала – всі серії

Як ви оцінюєте власну акторську гру в серіалі?

Себе адекватно оцінювати я не можу, але люди пишуть багато хороших і теплих коментарів. І словами навіть неможливо передати, наскільки це приємно!

Вашим рідним сподобалася ваша героїня?

Я дуже сподіваюсь на це! Але вони поки не дивилися перші серії.

Серіал Як довго я на тебе чекала – дивіться онлайн 1 серію

Серіал Як довго я на тебе чекала – дивіться онлайн 2 серію

Як для вас проходив знімальний процес?

Я згадую весь знімальний період з великою любов’ю і вдячністю. З командою надзвичайно весело і легко працювати! Ви найкращі! Величезне спасибі хочу сказати всім, хто брав участь в зйомках і створював цю дивовижну атмосферу на майданчику!

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