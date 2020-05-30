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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 14 випуску від 30.05.2020

30.05.2020

У 14 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили три нереально цікавих випробування. Хтось здобув перемогу, а хтось двічі зазнав поразки? Що чекає на кулінарів на битві чорних? Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 14 випуску, вже зараз.

У 14 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 залишив Влад Міцкевич!

Захопливу битву чорних ми побачили всередині випуску. У двійці найслабших учасників опинилися Юлія Жигуліна (Кушнір) та Влад Міцкевич. Обоє учасників припустилися фундаментальних помилок, але один із них не подав головного інгредієнта суддям і приготував узагалі не те, що повинен був. Тому через свою фатальну помилку Владу довелося піти з проєкту.

Дивіться повний 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 онлайн на сайті телеканалу СТБ!

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