Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили захопливий 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого тижня учасники проходили важливе випробування і готували страви, які можна вживати при тяжких захворюваннях. Та чим дивував 14 випуск? Дізнаєтеся вже зараз у нашому матеріалі.

Сьогоднішній випуск почався з важкого завдання битви чорних. Результат цього разу залежав від кухарів у білих фартухах. Ектор Хіменес-Браво запросив учасників з балкону спуститися і сформулювати завдання для чорних самостійно, щоб воно було максимально справедливе. Один білий фартух вибирає для одного чорного тільки одну категорію. А завдання учасників у чорному – поєднати всі умови в одній страві.

На приготування страв журі дало учасникам півтори години. І ось, коли настав час вердиктів, Ектор куштував устриці Едуарда. Учасник приготував молюсків з цибулею, малиною, майонезом, яблуком та індійськими спеціями. Це незвичайне поєднання вразило суддю! Ектор сказав, що вперше за 10 років він з’їв страву за раз, і це – справжнє свято для його смакових рецепторів!

Вареники Віктора оцінювала Ольга Мартиновська. Їй сподобалося тісто і начинка, яка була приготовлена ​​з легень. Тому результатом як Ольга, так і Віктор були задоволені!

Страву Юлії куштував цього разу Володимир Ярославський. Юлія приготувала равіолі, але член журі був украй незадоволений грубістю тіста і тим, що воно було сирим. Сферифікація вдалася, але фарш у равіолі був надто простим.

Щойно Влад поставив свою страву перед Ектором, член журі відразу дорікнув йому за презентацію. Адже страви китайської кухні не подають у мінімалістичному стилі. Та головний прокол кухаря полягав у тому, що він переплутав перепілку… з куркою! Всі судді та учасники були шоковані такою грубою помилкою Влада!

Микита підніс свою страву Володимиру Ярославському. Йому сподобалися приготовані сало і боби. У підсумку Микита, Віктор і Едуард вирушили відразу на балкон. А Юля і Влад у нервах і сльозах очікували остаточного вердикту. Учасники припустилися фундаментальних помилок, але один із них не подав головного інгредієнта суддям. Тому через свою фатальну помилку Владу довелося піти з проєкту.

Отже, на проекті «МастерШеф. Професіонали»-2 залишилося 10 найкращих учасників!

На другий день судді приготували особливий конкурс. Учасники повинні були розділиться на пари. За правилами нового завдання, кулінари готуватимуть обіди вигаданим персонажам з відомих фільмів, серіалів і книжок. Серед них – Дарт Вейдер, Термінатор, Джокер, Граф Дракула і Деєнеріс.

Для Дарта Вейдера Єфим і Вітя приготували світловий меч з еклерів. Ектору сподобалася ідея команди. Іншим членам журі теж припала до смаку це страва. А ось Юля і Давид приготували для Деєнеріс трон з бісквіту. Проте сам бісквіт не був просочений, і були огріхи з декоруванням страви.

Обід для Графа Дракули, який готували Саша і Женя, припав суддям до смаку. Вони подали на головний стіл країни кілька страв для найвідомішого вампіра: ароматизовані очі, зроблені з томатів чері, карамелізованої полуниці та глазурі; бульйон з овочами і яловичиною та суфле з крові.

Едуард і Микита приготували не тільки обід для Джокера, а й приголомшливу презентацію! Переодягнений у Джокера Микита вразив суддів проєкту не лише смаками страв, а й своїми акторськими здібностями! Чоловіки приготували яловичину і грушу з соусами у вигляді вибухівки.

Владислав і Максим приготували десерт – очі Термінатора. Членам журі теж сподобалася ця страва. Але одна команда все ж здивувала суддів найбільше – це Микита й Едуард. Їх визнали найкращими в цьому змаганні! А ось команді зелених – Юлії і Давиду – не пробачили помилки і нагородили чорними фартухами.

У третьому конкурсі журі приготувало краш-тест на кулінарну логіку. Едуард і Микита були на минулому випробуванні кращими, тому вони стали капітанами червоних і синіх та одержали право обрати собі, крім членів команди, ще й своїх су-шефів. Правила конкурсу могли почути тільки капітани і су-шефи, а інші учасники тим часом залишили головну кухню країни.

Завдання капітанів і су-шефів – сформулювати підказки для команди з інгредієнтів і девайсів, які вказуватимуть на певну страву. Члени журі підготували для учасників 8 відомих страв. Однак право створювати підказки просто так ніхто не здобуде! Капітанам і су-шефам доведеться боротися за кожну страву на аукціоні. Та про який аукціон ідеться?

Чи впораються з цим завданням кухарі, ми побачимо вже наступної суботи. Не пропустіть 15 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 6 червня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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