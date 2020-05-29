Тиха вода греблі рве: що ми дізналися про учасницю проєкту «Холостяк»-10 Христину

Однією з фавориток головного героя проєкту «Холостяк»-10 була Христина. Макс не раз запрошував дівчину на індивідуальні побачення і навіть дарував ювелірні вироби. Уже тоді суперниці зауважували, що Холостяк небайдужий до Христини, а значить, вона точно дійде до фіналу і отримає заповітну каблучку. Проте в реаліті неможливо спланувати. І все сталося зовсім інакше. Макс Михайлюк попрощався з Христиною в 10 випуску. А після фіналу в студії ток-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» дівчина пояснила, чому, на її думку, стосунки не склалися.

У студії Христина зізналася, що довгий час думала, буцімто залишила проєкт через стрижку. Мовляв, Макс вирішив відправити її додому через невдалу довжину волосся. Тиждень дівчина не розбирала валізи в очікуванні Холостяка, який, усвідомивши свої помилки, повинен повернутися.

«Я думала, що Макс не зможе мене відпустити. Адже мені здавалося, що в нас сильні почуття, які я відчуваю досі. Але я писала йому. Мені було важливо донести, що мої почуття дуже чесні», — розповіла Христина.

Холостяк відповів-таки на одне повідомлення. Тоді Макс зізнався, що учасниця йому справді подобалася. Ба більше, у неї були всі шанси перемогти, якби була щирою: «Але мені ця ситуація самому була неприємна, тому більше я нічого не відповідав».

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Ще з кастингів дівчина говорила, що вважає за краще подавати себе в іншому світлі, ніж є насправді. Причина цього — просте бажання сподобатися. Однак у реаліті такої тактики не вистачило надовго.

Христина ще до проєкту виставляла не свої фотографії в соціальні мережі, що стало відомо під час третього випуску. А коли Макс запропонував їй розпорядитися грошима і організувати побачення, Христина вирішила повернути 25 000. Проте зробила це не зі своєї волі, а порадившись з Аліною. На 10 Церемонію троянд вона прийшла з коротким волоссям і піднесла новий образ як стрижку. Хоча Макс розумів, що Кріс просто зняла треси.

«Коли Макс мені казав, що я нечесна, то я не розуміла, про що він. Адже таких моментів я не помічаю за собою. Чужі фотографії я виставляла в 19 років. Коштів на подорожі в мене не було. Але я хотіла цього життя», — розповіла дівчина.

Макс зазначив, що учасниця живе в ілюзії, якій намагається відповідати. Ставити планку вище — це добре. Але точно не обманювати себе: «Розберися з собою, і тоді не доведеться вірити в життя, якого в тебе немає. Роби щось для того, щоб жити так, як ти хочеш… Ти дуже вродлива дівчина, і пішла з проєкту точно не через волосся».

Згодом з’ясувалося, що, йдучи на проєкт, дівчина перебувала в стосунках. Але сама Христина назвала їх “неформальними”. Мовляв, чоловік залицявся, дарував квіти і подарунки.

«Ти створила образ, на який я повівся. І я давав тобі можливість виправитися. Але ти хотіла зіграти під дурненьку», — підсумував Макс.

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