У 14 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі нарешті дізнаються, хто пройшов у десятку найкращих кулінарів країни! Що люблять їсти на обід Деєнеріс, Джокер і Термінатор? Учасники проєкту повинні приготувати страви саме для цих персонажів. Але з якими труднощами зіткнулися професіонали? І хто розсердить Ектора в новому випуску шоу? Дізнайтеся просто зараз!

Дивіться в 14 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Хто з учасників переплутав курку з перепілкою і тим самим шокував журі проєкту?

Чим саме обідали б відомі вигадані персонажі?

Хто увійшов до десятки найкращих шеф-кухарів країни?

Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 30 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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