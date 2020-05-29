Пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту»: як склалися долі Макса і учасниць після реаліті

Цієї п’ятниці, 29 травня, о 19:00 в ефірі СТБ вийде пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту», ведучим якого стане Григорій Решетник. Як склалося життя головного героя Макса Михайлюка і його обраниці Даші після реаліті, а також які секрети залишилися за кадром — дізнайтеся зовсім скоро.

Позаду 12 тижнів, наповнених неймовірними емоціями і побаченнями. З 25 дівчат Холостяк вибрав ту єдину, до якої в нього встигли народитися почуття. Та перш ніж відкрити таємницю, чи залишилися Макс і Даша разом після проєкту, в студію пост-шоу завітають найяскравіші холостячки сезону: Аліна, Христина, Анна, Наташа, Оля, Віка, Дана і, звичайно ж, переможниця проєкту Даша. Які зміни сталися в житті дівчат? Чим вони зараз займаються? Чи знайшли другу половинку?

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Холостячки отримають змогу особисто поспілкуватися з Максом і поставити йому всі запитання, які їх хвилюють. Уперше головний герой перебуватиме в студії від початку і до самого кінця. У ході розмови випливуть інтригуючі подробиці — хто з учасниць намагався налагодити спілкування з головним героєм після закінчення реаліті?

Просто в студії пост-шоу Григорій Решетник запропонує дівчині, яка звикла все планувати, зіграти в гру, результат якої визначить ідеального кандидата на роль її хлопця. Хто з відомих особистостей підійде їй?

Героями програми буде пара, яка знайшла справжнє кохання в 9 сезоні і вже стала родиною — Нікіта Добринін і Даша Квіткова. Всі подробиці реєстрації і майбутнього весілля — ексклюзивно в пост-шоу!

Експертом виступить психолог Наталя Холоденко. Вона прокоментує поведінку дівчат у проєкті і разом з ними розбере, чому в них не склалися стосунки з Холостяком.

Хто з учасниць є жертвою трендів?

Чи справді Христина мала стосунки, коли брала участь у реаліті?

Що доведе до сліз Аліну?

Чи був секс у проекті?

І головне запитання — чи змогли головний герой і його обраниця зберегти стосунки після реаліті?

Дізнайтеся відповіді на всі запитання у фінальному пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» у п’ятницю, 29 травня, о 19:00 на СТБ!

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