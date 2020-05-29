Чи залишилися разом Холостяк Макс Михайлюк і Даша

Побудувати міцні і щасливі стосунки на проєкті «Холостяк» — можливо! Це довела пара минулого сезону — Нікіта Добринін і Даша Квіткова, що прийшли в студію «Холостяк. Життя після проєкту» вже як молодята. Однак головним запитанням для всіх телеглядачів було: чи разом Холостяк 10 сезону Макс Михайлюк і його обраниця Даша? На фінальному пост-шоу з незмінним ведучим Григорієм Решетником розкрили інтригу весни 2020! Як склалося життя пари 10 сезону? Чи зберегли двоє свої почуття одне до одного, і чи разом Макс і Даша?

Ведучий Григорій Решетник помітив, що переможниця прийшла без каблучки. Тому стало очевидно, що пара 10 сезону реаліті «Холостяк» не разом.

«Був гарний фінал. Я була в любовних мріях. Все було чудово. Повернувшись до Києва, Макс почав займатися своїми справами, і я це розуміла. Адже він на кілька місяців випав з життя. А я тим часом повернулася до батьків, щоб розділити з ними радість. За два-три тижні відбулася наша зустріч. І тут Макс зізнається, що в нього був секс з іншою учасницею на проєкті. У цей момент у мене стався шок, немов облили холодною водою. Можуть багато говорити, мовляв це проєкт. Але в моєму уявленні все інакше. Я думала, що ми були парою. Особливо після знайомства з моєю родиною», — розповідає Даша.

Переможниця також зізналася, що їй складно “обнулитися” і піти далі. Адже такий вчинок розцінює як зраду. Раніше Даша вже переживала зради, тому особливо боляче сприймає ситуацію, що склалася. Спершу вона навіть почала шукати проблему в собі, спілкуватися з психологами. Та незабаром зрозуміла, що звинувачувати себе нема причин.

«Ми з Максом схожі просто. Він не вміє брехати, і я не вмію. Мені здається, що він би не став приховувати це. Він чесний», — зізналася дівчина.

Макс Михайлюк не заперечив слова учасниці: «Я вважав, що повинен їй про це сказати. Ніякого сенсу приховувати не було. Колись це стало б явним. Розумію, що завдав їй болю. А те, що вона відчуває, мені знайоме».

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Холостяк також зізнався, що небайдужий до Даші донині. Але зважаючи на участь у проєкті, його вчинок складно розцінювати як зраду. Адже до фіналу головний герой не давав жодних обіцянок і не зізнавався в коханні: «Мені подобалася як одна дівчина, так і інша. Але ближче була Даша, тому вибрав її. Вона досі мені подобається, і я все ще хочу бути з нею».

На закінчення обраниця Макса зазначила, що, можливо, в майбутньому щось зміниться і вона зможе знову бути разом з Холостяком. Макс симпатичний Даші, а значить, усі крапки над “і” розставить час.

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