Нікіта Добринін і Даша Квіткова: Здається, після проєкту пролетіло років 20

Відбулося фінальне пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту», гостями якого стали Нікіта Добринін і Даша Квіткова. Пара познайомилася в реаліті «Холостяк», а наприкінці 9 сезону вирішила жити разом. 20 травня 2020 року двоє розписалися, закріпивши свій статус офіційно — чоловік і дружина! Український проєкт «Холостяк» став третім у світі з усіх 29 адаптованих реаліті, пара якого уклала шлюб! Що Нікіта і Даша розповіли в студії пост-шоу — дізнайтеся в матеріалі.

Нікіта і Даша показали свої обручки і зізналися, що завдяки проєкту змогли зустріти одне одного! Хоча навіть якби хтось із них не прийшов торік на кастинг, доля звела б їх у будь-якому випадку. Сама Даша зазначила, що з участю в реаліті все вийшло значно цікавіше!

«Здається, після проєкту пролетіло вже років 20. У нас супернасичене життя. За цей час Даша нарешті отримала водійське посвідчення, купила собі автівку. Я став знову студентом і продовжую знімати свої проєкти на телебаченні», — розповів Нікіта. «Мені Нікіта подарував котика, якого ми назвали Каспером. Я дуже хотіла кота, але Нікіта спочатку був проти, бо йому подобаються собаки більше. Але тепер подивіться… Він щоранку лежить і ніжиться з цим котиком», — зізнається Даша.

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Пара об’їздила багато країн. За цей рік двоє побували у Бразилії, Маямі, також на Балі, де ексхолостяк зробив своїй обраниці пропозицію руки і серця.

«Нам дуже приємно, що ми зустріли одне одного на проєкті. Іншого варіанту, ніж одруження, ми не розглядали», — зазначив Нікіта.

«У новому статусі нічого не змінилося. Ми вже жили разом. Але коли ти зустрічаєш людину, з якою хочеш створити сім’ю і народити дітей, то інакше бути не може. Це логічне продовження», — поділилася Даша.

Про 10 сезон проєкту «Холостяк»

«Ми дивилися. Це був дуже пристрасний і цікавий сезон. Нам було що обговорити. Але я знаю проєкт зі свого боку, а Даша — зі свого. Тому коли бачив деякі ситуації, то розумів, чому так сталося, а не інакше», — підсумував Нікіта.

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