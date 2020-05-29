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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 17 і 18 випуски від 30.05.2020

29.05.2020

30 травня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 17 і 18 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як склалася доля героїв серіалу «Беверлі Хіллз 90210» та які секрети приховують Сергій Танчинець і його дружина Анна. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 17 і 18 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Як склалася доля героїв серіалу «Беверлі Хіллз 90210»?
  • Хто із зірок здатний пробачити зради?
  • Які секрети приховують Сергій Танчинець і його дружина Анна?
  • Наскільки добре Ірина Федишин знає свого чоловіка?
  • Хто із зірок ні за що не підпише шлюбний контракт?

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 13: Чи танцювала Наталя Татаринцева еротичні танці для Жені Кота?

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