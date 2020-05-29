30 травня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 17 і 18 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як склалася доля героїв серіалу «Беверлі Хіллз 90210» та які секрети приховують Сергій Танчинець і його дружина Анна. Детальніше читайте в матеріалі.

У 17 і 18 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Як склалася доля героїв серіалу «Беверлі Хіллз 90210»?

Хто із зірок здатний пробачити зради?

Які секрети приховують Сергій Танчинець і його дружина Анна?

Наскільки добре Ірина Федишин знає свого чоловіка?

Хто із зірок ні за що не підпише шлюбний контракт?

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