Natural beauty може бути кожна: учасниці проєкту «Холостяк»-10 до ін’єкцій

У фінальному пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» завжди обговорюються найцікавіші питання. Стосунки, дружба, суперництво і краса. А ось якою вона буває — поняття розтяжне! Хто з учасниць проєкту «Холостяк» natural beauty, а хто не зовсім — дізнайтеся в матеріалі.

«Я зробила ніс, губи підколола (але це вже дрібниця), вставила вініри і груди. Тому що нічого не виросло… А якщо нічого немає, то що робити?», — зізналася Лєра.

«Я вважаю, що ті дівчата, які вкладають у себе дуже багато грошей, не можуть бути не зарозумілими. І будуть на планку вище за інших. Тому що ті дівчата, які вклали в себе, вони себе і люблять. Схожі на нарцисів. Я сама зробила собі губи і підборіддя», — коментує Настя.

«Я збільшила собі губи, тому що вони були маленькі. Зовнішність для дівчини — найголовніше і те, у що потрібно вкладати і фінанси, і час, і сили», — підтримує Аня.

«Коли мені подзвонили і повідомили, що я проходжу до другого етапу кастингів проєкту “Холостяк”, я вирішила доколоти губи», — розповідає переможниця Даша.

«У мене завжди був вірменський ніс. Тому після участі в першому реаліті я подивилася на себе з боку і вирішила зробити ринопластику», — поділилася Дана.

Список Леї перевершив усіх: «Я робила маммопластику, ринопластику, вставила вініри, робила ін’єкції ботоксу, збільшувала губи. Про жодну пластику не шкодую. У мене все має естетичний вигляд».

Христина зізналася, що робила кути нижньої щелепи за допомогою ін’єкцій: «Я подивилася на себе в проєкті, і було видно друге підборіддя. Зараз я собі подобаюся. Якщо в подальшому захочеться щось змінити — зміни будуть. Це моє життя. Що хочу — те і колю».

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