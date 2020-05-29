Сьогодні, 29 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 31 і 32 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по п’ятницю о 23:15. Що ж станеться у фінальних серіях – читайте просто зараз!

Який темний бік має життя мера міста? З’ясуванням цього і займуться герої в 31 серії! Відповідь на це запитання стане очевидною завдяки магічним видінням Вороб’яшкіної, але чи довірятиме їй майор Амосов? Чим обернеться для Олени і Антона похід до театру на виставу авангардного режисера, і який страх наздожене лиходійку Куликову? Полозков готовий прийти на допомогу опальній підлеглій, а тим часом хтось організовує викрадення провидиці. Пристрасті розпалюються!

Шарлатанка чи справжня провидиця – чи зможе Хрест розкусити Вороб’яшкіну? Це ми дізнаємося у фінальній серії «Майор і магія»! Якщо його терпіння вичерпається, дівчині загрожуватиме явна погибель. Майор Амосов і лейтенант Бичков збилися з ніг у пошуках Олени і в розпачі звертаються по допомогу до її бабусі. А тим часом магічне видіння Вороб’яшкіної передрікає смерть Амосову від кулі Хреста.

Video: «Майор і магія»: що станеться в 31 і 32 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 31, 32 серії на сайті СТБ вже 29.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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