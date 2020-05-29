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Місячний календар на червень 2020: коли повня

29.05.2020

Червень цього року буде непередбачуваним, і сприятливих днів для будь-яких починань він приготував не так вже й багато. Місячний календар на червень 2020 року допоможе вам бути в курсі того, яка зараз фаза Місяця, і спланувати свої справи з мінімальними втратами часу і зусиль. Читайте в матеріалі, в які дні відбуватиметься зміна фаз, щоб утриматися від будь-яких починань у несприятливі періоди в червні.

Фази Місяця у червні 2020 року

За місячним календарем у червні  2020 року циклічна зміна фаз Місяця відбуватиметься в такі дні:

Повня  5 червня

Остання чверть 14 червня

Новий Місяць 21 червня

Перша чверть 28 червня

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