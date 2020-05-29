Як склалося життя найулюбленішої серед глядачів учасниці 10 сезону проєкту «Холостяк» Аліни

Аліна довго чекала початку своєї історії з головним героєм 10 сезону Максом Михайлюком. Хоча глядачі полюбили учасницю з найперших тижнів і активно обговорювали позитивні якості дівчини в соціальних мережах, відкритим залишається питання: чому фаворитка глядачів не стала коханою Макса? Як склалося життя учасниці реаліті «Холостяк»-10 Аліни після проєкту, а також чи має холостячка почуття до чоловіка досі — дізнайтеся в матеріалі.

Аліна — одна з учасниць 10 сезону, яка найчастіше виходила в онлайн пост-шоу на офіційній сторінці проєкту «Холостяк» в Instagram. Останні кілька місяців холостячка проводила час у домашньому режимі в зв’язку з карантином. Однак після завершення зйомок у реаліті встигла реалізувати найнесподіваніші плани свого життя.

«Відразу після моєї участі в реаліті я пройшла відбір на роботу стюардесою. Макса можу назвати ідейним натхненником», — зізнається Аліна.

Сам Макс зазначив, що найчастіше пілоти будують сім’ї саме зі стюардесами, впливає схожість робочих графіків. А пройти кастинг досить складно, адже дівчата-стюардеси повинні відповідати суворим психологічним критеріям.

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Також Аліна зізналася, що в житті її часто запрошують на побачення. Однак сама дівчина відмовляється: «Навіщо людям морочити голову, якщо я розумію, що в нас немає спільного майбутнього». Учасниця досі відчуває симпатію до Макса, що підтвердилося в студії пост-шоу.

Ведучий Григорій Решетник запропонував Аліні вибрати одного з трьох хлопців, які симпатизують їй, і піти з ним на побачення. Проте холостячка відмовилася, аргументуючи це тим, що не потребує нових стосунків. Ба більше, зазначила, що її ймовірний хлопець уже перебуває в студії, натякаючи на Макса. Та сам Холостяк пояснив, що не встиг закохатися в учасницю на проєкті, саме тому попрощався з нею в 9 випуску.

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