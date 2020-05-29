Гороскоп на 30 травня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 30 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильні рішення, то підштовхуватиме на великі дурниці. Тому передовсім думайте тверезо і більше покладайтеся на раціо та логіку, ніж на внутрішнє чуття. І пам’ятайте: вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу в свій законний вихідний.

Телець

Тим нещасним Тельцям, яким сьогодні доводиться працювати, може бути нелегко зосередитися. Це й не дивно, особливо, якщо ви вже перепрацьовуєте не перший день. Спробуйте відволіктися трохи на що-небудь прекрасне – це допоможе зосередитися.

Близнюки

У працьовитих Близнюків сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам доведеться задіяти всю вашу спритність, щоб упоратися із запланованим і отримати бажаний результат. Добре даватиметься хатня робота, по господарству і на городі. Зірки обіцяють вам чудовий день!

Рак

Тим Ракам, хто має пару, важливо не допускати втручання родичів у ваше особисте життя. Вони, намагаючись допомогти, можуть лише загострити ситуацію. В разі значних конфліктів ліпше віддайте перевагу фахівцю-психотерапевту, ніж порадам сім’ї.

Лев

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним винятком може стати несподіваний подарунок. Любов і сфера романтичних стосунків перебуватиме під сприятливим впливом зірок. Можете впевнено спиратися на ділових та особистих партнерів.

Діва

Дівам сьогодні варто трохи часу присвятити розширенню кругозору. Візьміться за цікаву науково-популярну книгу або подивіться хороший документальний фільм. Екстрасенси радять вам задуматися про побудову власного бізнесу.

Терези

Карантин не зовсім добре впливає на духовний стан Терезів. Бажано присвятити цей день відпочинку, працювати можна тільки над власним духом або тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

Скорпіон

Домашню роботу краще зробити вранці, а решту часу присвятити тільки собі, своїм справам і турботам. Уникайте сварок, бо вони можуть спровокувати вас на викриття старих гріхів і таємниць.

Стрілець

Зараз у Стрільців сприятливий час для ремонту. Підходьте до покупок з розумом, щоб через кілька тижнів не бігти в магазин. Пам’ятайте, що перевантажувати себе теж не варто.

Козеріг

Висока ймовірність скасування запланованих на вихідні зустрічей. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку про своє минуле. Також вам варто бути уважними з фінансами.

Водолій

Сьогодні у Водоліїв є високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме хороші наслідки, а тому віддавайте перевагу нехай і не наймилішому для серця, але все ж найбільш логічному рішенню.

Риби

День вдалий для відвідування лікарень. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, оскільки всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими і дадуть справді корисні консультації.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ