Музичні чарти Великобританії, трансляції на телеканалі BBC, два роки поспіль у топ 100 найкрасивіших людей планети за версією престижного видання TC Candle – про артиста і переможця шостого сезону українського вокального шоу «X-Фактор» MELOVIN говорить весь світ. Аби досягти великої популярності за кордоном у нашого співака є все: англомовна музика, неординарність мислення, відчуття стилю і епатаж.

Кожен свій вихід на червоний хідник, участь у фотосесії, концерти в межах «OCTOPUS TOUR», MÉLOVIN перетворює на справжнє театральне дійство. Артист з’являється перед публікою в екстравагантних, продуманих до деталей нарядах. Вони несуть певний меседж та не залишають байдужими.

MÉLOVIN – це нова ікона стилю серед чоловіків не лише в Україні, але й за кордоном. Цього тижня артист здивував своїх підписників новим образом. У своїх соцмережах співак опублікував фото в костюмі власного дизайну. Артист реалізовував цю ідею разом зі своєю командою BIG HOUSE MELOVIN. Створювався образ під час перебування співака вдома, дотримуючись усіх умов безпеки на карантині. На одній із світлин костюм доповнений маскою, яка зараз є дуже актуальним аксесуаром.

«Скажу відразу, що жодна рукавичка не постраждала і ними зараз користується моя сім’я і близькі! Коли зважився на цю фотосесію, був дуже схвильований ситуацією в світі! Страх і паніка, яка охоплювала людей перекреслювала і придушувала людяність, співчуття та любов. Хотілося показати перебільшений фешн образ кожного з нас! Рукавички, маски, здавалося б елементарні речі вийшли на новий рівень «маніпуляції», ставши в ціні на вагу чистого золота! Вірус обов’язково ми переможемо! А відносини між людьми – потрібно буде немало часу, аби відновити».

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