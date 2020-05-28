Сьогодні, 28 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 29 і 30 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться у 29 і 30 серіях — читайте просто зараз!

У двадцять дев’ятій серії брат Вороб’яшкіної разом зі своєю коханою вплутується в кримінальну авантюру. Забравши весь куш, дівчина кидає Павла. Із заявою від потерпілих про шахрайство доручено розібратися Бичкову, і в цьому вся біда — адже свої справи Паша прокрутив, переодягнувшись у форму Бичкова! Яку ціну за свободу брата Куликова призначить Вороб’яшкіній? На що провидиця піде заради рідної людини, і яку роль у порятунку горе-махінатора відіграє Амосов?

У тридцятій серії Куликова плете чергові інтриги, сподіваючись позбутися Амосова, але неприємності повертаються до неї бумерангом. Можливо, секрет його невразливості в Олені, в її коханні, що, як оберіг, допомагає уникнути біди? Тим часом у парку знаходять тіло дівчини з відрізаним волоссям. Подібні випадки вже були в місті, але раніше злочинець нікого не вбивав. Слідство схиляється до версії, що в місті орудує маніяк, мета якого — довге гарне волосся жінок.

Video: «Майор і магія»: що станеться в 29 і 30 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 29, 30 серії на сайті СТБ вже 28.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

Більше на тему: Режисер «Як довго я на тебе чекала» про найемоційніший серіал сезону та захопливі зйомки

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ