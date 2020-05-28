Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. Волелюбного Романа випустили із в’язниці, і всі нарешті дізналися правду про жорстоке вбивство дівчини. Але що скаже ображений Рома Жанні?

Більше на тему: Євгенія Нохріна про зйомки серіалу «Як довго я на тебе чекала»

Дізнавшись про те, що коханого ув’язнив її рідний батько, Жанна почне спокутувати провину. Жінка вперше за тривалий час побачиться із Романом і проситиме вибачення за свої помилки. Але як відреагує на цей крок сам Роман?

Рома і Жанна: розпач чи примирення? Дізнайтеся у 7 і 8 серіях від 28.05.2020 .

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ