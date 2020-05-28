«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 7 і 8 серії від 28.05.2020
28.05.2020
Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. Волелюбного Романа випустили із в’язниці, і всі нарешті дізналися правду про жорстоке вбивство дівчини. Але що скаже ображений Рома Жанні?
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Дізнавшись про те, що коханого ув’язнив її рідний батько, Жанна почне спокутувати провину. Жінка вперше за тривалий час побачиться із Романом і проситиме вибачення за свої помилки. Але як відреагує на цей крок сам Роман?
Рома і Жанна: розпач чи примирення? Дізнайтеся у 7 і 8 серіях від 28.05.2020 .
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